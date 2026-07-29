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Минторговли прокомментировало возможный перенос склада Wildberries в Казахстан

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Министерство торговли и интеграции Казахстана прокомментировало информацию о возможном переносе складского комплекса Wildberries.

В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день официальных обращений от компании о размещении дополнительных складских мощностей на территории Казахстана не поступало. В случае получения соответствующего предложения оно будет рассмотрено в соответствии с законодательством и с учетом национальных интересов страны.

В министерстве подчеркнули, что реализация проектов с участием международных компаний должна быть взаимовыгодной, способствовать развитию отечественного бизнеса, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Также в ведомстве отметили, что Казахстан обладает высоким транзитным и логистическим потенциалом и заинтересован в развитии современной складской инфраструктуры и трансграничной электронной торговли.

При этом процессы, связанные с хранением, перемещением и обращением товаров, регулируются законодательством Казахстана и нормами Евразийского экономического союза, поэтому для отдельных участников рынка не предусмотрены особые условия.

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