Минторговли прокомментировало возможный перенос склада Wildberries в Казахстан

Министерство торговли и интеграции Казахстана прокомментировало информацию о возможном переносе складского комплекса Wildberries.

В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день официальных обращений от компании о размещении дополнительных складских мощностей на территории Казахстана не поступало. В случае получения соответствующего предложения оно будет рассмотрено в соответствии с законодательством и с учетом национальных интересов страны.

В министерстве подчеркнули, что реализация проектов с участием международных компаний должна быть взаимовыгодной, способствовать развитию отечественного бизнеса, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Также в ведомстве отметили, что Казахстан обладает высоким транзитным и логистическим потенциалом и заинтересован в развитии современной складской инфраструктуры и трансграничной электронной торговли.

При этом процессы, связанные с хранением, перемещением и обращением товаров, регулируются законодательством Казахстана и нормами Евразийского экономического союза, поэтому для отдельных участников рынка не предусмотрены особые условия.