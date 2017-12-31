В Шымкенте прошла новогодняя ярмарка сельскохозяйственной продукции. Ярмарка состоялась в целях стабилизации цен на социально-значимые товары и продовольственную продукцию. На ярмарке продукция реализована по ценам ниже рыночных на 20-30%.

Аким области Ж. Туймебаев поздравил жителей Шымкента и крестьян с Новым годом. Ознакомившись с ценами на продовольственные товары, глава региона отметил, что в стабилизации цен и создании благоприятных условий большую роль играют социальные рынки.

«2017 год был успешным для крестьян нашего региона. В текущем году по области собрано 1,3 млн. тонн бахчевых культур, 963 тыс. тонн овощей, 293 тыс. тонн картофеля, 116 тыс. тонн фруктов и 77 тыс. тонн винограда. Вместе с тем, собрано около 397 тыс. тонн зерна. Кроме того, в сфере животноводства наблюдается рост поголовья скота. Также увеличилось производство мяса и молока. В результате объем валовой продукции сельского хозяйства в текущем году составил 497,8 млрд. тг, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 39,7 млрд. тг.», — сказал аким.

На ярмарке аграрии области представили жителям города более 230 тонн экологически чистой продукции по ценам ниже рыночных. Здесь выставлено более 50 видов сельскохозяйственной продукции. В том числе, мясная и молочная продукции, рыба, колбасные изделия, овощи и плодоягодные.

Необходимо отметить, что объем государственной поддержки сельского хозяйства с каждым годом увеличивается. В целом в этом году государственную поддержку получили около 40 тыс. сельхозтоваропроизводителей.

На праздничной ярмарке была установлена елка из овощей и фруктов. Ярмарка продолжилась концертной программой, где мастера искусства нашего региона подарили жителям праздничное настроение.

Пресс-служба акима ЮКО