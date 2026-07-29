Туркестанская область вошла в число лидеров по развитию туризма

Туркестанская область вошла в число самых популярных туристических регионов Казахстана. По данным Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК, по итогам первого квартала 2026 года регион стал одним из лидеров страны по количеству туристов.

Как сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области, за первые три месяца года регион посетили 87,1 тысячи человек — это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем услуг гостиниц и других мест размещения вырос на 46,6% и достиг 2,2 млрд теңге.

За шесть месяцев 2026 года историко-культурные объекты области посетили 575 тысяч человек. Через систему e-Qonaq зарегистрировано почти 40 тысяч иностранных туристов, что на 43,9% больше, чем годом ранее.

В первом полугодии в туристическую отрасль региона привлечено 65,1 млрд тенге инвестиций. В Туркестане продолжается строительство аквапарка, гостиничного комплекса и благоустройство городища Культобе, а в Кентау завершается строительство новой зоны отдыха.

Также в регионе продолжают развивать дорожную и туристическую инфраструктуру.