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До +44 градусов ожидается в Казахстане в ближайшие дни

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Редактор Юлия Машковская
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Фото pexels.com

По прогнозу синоптиков, с 30 июля по 1 августа на большей части Казахстана сохранится жаркая погода. Вместе с тем под влиянием атмосферных фронтов в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра и местами град.

На северо-западе, севере и востоке страны прогнозируются сильные дожди. В то же время на юге и юго-востоке Казахстана под влиянием сухих воздушных масс из районов Ирана осадков практически не ожидается.

Температура воздуха продолжит постепенно повышаться на большей части территории республики. Исключением станут западные, северо-западные и северные регионы, где 1 августа после сильной жары дневная температура понизится до +25…+35 градусов.

В центральных, восточных и юго-восточных областях воздух прогреется до +33…+41 градуса, а на юге страны ожидается сильная жара до +44 градусов.

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