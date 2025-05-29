Woosong University — новый вуз для IT-образования в регионе

Визит представителей фонда Woosong из Южной Кореи возглавил почётный председатель Сонг Кён Ким. Главной темой встречи стало открытие университета международного уровня — строительные работы уже завершены на 95%.

По словам акима области, проект реализуется в рамках поручения Президента Казахстана по созданию филиалов ведущих зарубежных вузов. Меморандум о сотрудничестве подписан 1 апреля 2024 года. Региональный план запуска утверждён, акимат готов выделить 100 образовательных грантов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Строительство практически завершено, все обязательства со стороны акимата выполнены. Остались финальные организационные этапы — лицензирование, запуск учебного процесса. До начала учебного года осталось совсем немного времени, и мы должны всё завершить вовремя».

Обсудили и требования к абитуриентам. Один из главных критериев — знание английского языка на уровне не ниже 5.5 баллов IELTS. Это может стать препятствием для части казахстанских выпускников. В связи с этим инициировано создание подготовительных курсов. Также были затронуты вопросы преподавательского состава и сроков набора. Корейская сторона заверила: всё идёт по графику.

Сонг Кён Ким, председатель образовательного фонда Woosong: «Университетская структура сформирована: есть ректор, проректоры, деканы. Уже набраны преподаватели по направлению «Искусственный интеллект и большие данные» — это треть штата. Они начнут прибывать с июня, к концу июля будут на месте. В августе стартует программа ориентации для студентов. Мы готовы начать приём уже сейчас, с участием нашего представителя в Казахстане и при поддержке местных органов образования».

Woosong станет первым в регионе вузом международного уровня, специализирующимся на IT-направлениях. Учебные программы адаптируются к госстандартам и включаются в национальный реестр. Университет рассчитан на 2340 студентов, откроется четыре факультета:

— «Искусственный интеллект и анализ больших данных»;

— «Программное обеспечение»;

— «Четвёртая промышленная революция» (умные фабрики);

— «Мультимедиа и веб-дизайн».

Сонг Кён Ким, председатель образовательного фонда Woosong: «Мы видим в этом университете не просто образовательный проект, а платформу для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере цифровых технологий. Уверены, что совместная работа с казахстанской стороной даст устойчивый результат».

Завершение строительства административного корпуса запланировано на 15 июня 2025 года. Параллельно завершается возведение общежития на 600 мест. Все это — при поддержке местного бизнеса. Проект реализуется в партнёрстве с Министерством науки и высшего образования.

Открытие Woosong University станет важным шагом для Туркестанской области — с выходом на международный уровень образования и новыми возможностями для казахстанской молодёжи.