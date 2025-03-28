Четверо шымкентцев погибли в ДТП в Южной Корее

Автомобиль с четырьмя гражданами Казахстана сорвался со скоростной автомагистрали Сохэан, в результате чего погибли все, кто был в салоне. Авария произошла в четверг утром, сообщает Korea Joongang Daily.

Mercedes-Benz с четырьмя людьми врезался в ограждение на правой стороне дороги в Хвасоне, Кёнгидо, около 12:30 ночи. Затем автомобиль пролетел несколько метров и загорелся после удара.

На место оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание в течение 30 минут. Однако все четверо находившихся в автомобиле погибли.

В настоящее время полиция проводит расследование, устанавливая личности погибших и обстоятельства случившегося.

В шымкентских пабликах близкие и друзья погибших сообщают, что все ребята были из Шымкента.