Безопасность труда повлияет на стоимость страховки для работодателей

В Казахстане планируют реформировать систему обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей. Изменения предусмотрены проектом Программы развития страхового рынка до 2030 года.

Одним из главных нововведений станет переход к риск-ориентированным тарифам. Стоимость страхования будет зависеть не только от профессионального риска, но и от ситуации на конкретном предприятии — частоты и тяжести несчастных случаев, условий труда и мер по снижению травматизма.

Работодатели с высоким уровнем безопасности смогут рассчитывать на скидки, а предприятия с повышенным травматизмом — платить больше.

Также предлагается разделить систему на два направления: выплаты при производственных травмах и долгосрочную социальную защиту работников, занятых во вредных условиях труда.

При этом действующие договоры и обязательства сохранятся в полном объёме.

Необходимость реформы объясняют ростом страховых выплат. В 2025 году их объём достиг 45,2 млрд теңге, а ожидаемые выплаты по уже наступившим страховым случаям составляют 285,7 млрд теңге.