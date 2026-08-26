В Туркестанской области появится завод по глубокой переработке фосфоритов

В Туркестанской области появится крупное производство по глубокой переработке фосфоритной руды. Аким региона Нуралхан Кушеров встретился с вице-президентом компании «Sinopec» Чжан Чжансином. Стороны обсудили ход подготовки проекта и дальнейшие этапы строительства современного завода в Созакском районе. Инвестиции в предприятие составят 150 миллиардов теңге.

Производственные мощности завода будут рассчитаны на переработку до 2 миллионов тонн фосфатной руды в год. Из неё планируют получать 1,6 миллиона тонн серной кислоты, по 600 тысяч тонн фосфорной кислоты, минеральные азотно-фосфорные удобрения, а также 350 тысяч тонн синтетического аммиака.

Часть продукции будет направляться на внутренний рынок, остальное — экспортироваться в Китай, Индию и страны ближнего зарубежья. По словам акима области, проект имеет стратегическое значение как для региона, так и для промышленности страны.

«Завод по переработке фосфоритной руды, который реализуется в Созакском районе, является одним из стратегически важных проектов не только для региона, но и для промышленного и экономического развития всей страны. После запуска здесь будет создано около тысячи рабочих мест. Это даст возможность повысить благосостояние местного населения, укрепить производственный потенциал региона и внести вклад в развитие экономики страны. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы строительство велось качественно, в установленные сроки и в соответствии с международными стандартами. Особое внимание должно быть уделено безопасности производства и экологическим требованиям. Со своей стороны мы готовы оказать инвесторам необходимую поддержку на всех этапах реализации проекта», — Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

Запасы фосфоритной руды на месторождении в Туркестанской области оцениваются примерно в один миллиард тонн. Содержание фосфора в сырье составляет от 20 до 30%. Технологическую часть проекта разработает компания Sinopec. Сейчас специалисты дополнительно изучают площадку будущего производства и само месторождение. Они проводят буровые работы, отбирают керны и образцы руды, уточняют характеристики сырья и проверяют выбранные технологические решения.

«Завершить технико-экономическое обоснование планируется в октябре этого года. После этого начнутся проектирование и строительство необходимой инфраструктуры. Предстоит проложить железную дорогу, обеспечить объект водой и электроэнергией, закупить оборудование и приступить непосредственно к строительству завода. Кроме того, 300 молодых специалистов планируется направить на обучение за рубеж», — Серикжан Сейтжанов, президент холдинга «Саутс-Ойл».

Таким образом, в регионе рассчитывают создать новую производственную цепочку — от добычи фосфоритов до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Переработка сырья непосредственно на месте позволит наладить производство минеральных удобрений и другой химической продукции, сократить зависимость от импорта и расширить поставки на внешние рынки.

По расчётам, за десять лет завод принесёт в бюджет более 43 миллиарда теңге налоговых поступлений. Запустить производство планируют в 2028 году.