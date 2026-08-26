В Туркестанской области продолжается работа по обеспечению населения жильем

В Туркестанской области рассмотрены вопросы, связанные с работой в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе жилищная очередь, распределение готовых квартир и предоставление субсидий на оплату аренды жилья.

На совещании руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Токтар Усубалиев и директор Туркестанского областного филиала АО «Отбасы банк» Руслан Жайшаев доложили о ходе работы по обеспечению населения жильем.

Сегодня в области на учете нуждающихся в жилье состоят 108 540 граждан. За последние пять лет 8 939 человек обеспечены арендным жильем.

«С 25 мая 2025 года вопросы предоставления жилья полностью переданы в ведение «Отбасы банка». В связи с этим проводится инвентаризация граждан, состоящих в очереди. В настоящее время из 69 119 граждан, ранее состоявших на очереди в акимате, инвентаризацию прошли 56 697 человек, или 82%. Работа с оставшимися 12 422 гражданами продолжается», -руководитель управления энергетики и ЖКХ Туркестанской области Токтар Усубалиев.

В области имеется 1 009 готовых квартир. По 843 квартирам уже подготовлены договоры аренды, и проводится работа по их распределению среди жителей. Одним из важных направлений жилищной поддержки является предоставление субсидий на оплату аренды. Сегодня в области 2 542 семьи получают субсидии на аренду жилья. На эти цели из областного бюджета на 2026 год предусмотрено 500 млн тенге. Акиматы районов и городов регулярно проводят мониторинг целевого использования субсидий.

«Поручаю качественно организовать работу в этой сфере. Распределение жилья должно осуществляться справедливо, в соответствии с требованиями законодательства. Поручаю своевременно и эффективно распределять готовые квартиры среди граждан, состоящих в очереди, качественно завершить инвентаризацию жилищной очереди и оперативно решать актуальные вопросы в данной сфере», — аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Директор Туркестанского областного филиала АО «Отбасы банк» Руслан Жайшаев отметил, что показатели работы по обеспечению населения жильем, инвентаризации очереди и распределению жилых помещений в Туркестанской области находятся на хорошем уровне.

Регион входит в число лидирующих по республике, взаимодействие между акиматом области и банком ведется на системной основе.