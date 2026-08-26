Теневая экономика в Казахстане постепенно выходит из тени, по крайней мере, если судить по официальной статистике. Ее доля снижается практически каждый год: с 19,75% ВВП в 2021-м до 15,69% в прошлом году. При этом структура ненаблюдаемой экономики постоянно меняется, от региона к региону и от одной отрасли к другой.

Почти каждый шестой теңге в экономике Казахстана все еще остается вне поля зрения статистики. Но ситуация, по данным бюро нацстатистики, постепенно меняется. За четыре года доля ненаблюдаемой экономики сократилась более чем на четыре процентных пункта до 15,69%. Но даже при таком снижении масштаб впечатляет, в пересчёте на объём ВВП прошлого года это порядка 25 триллионов невидимых теңге.

Но эксперты призывают не ставить знак равенства между ненаблюдаемой и криминальной экономикой. Часть этой деятельности вполне легальна: это работа самозанятых, небольших производителей, производство товаров для собственного потребления и другие операции, которые статистика просто не всегда может зафиксировать.

Наиболее уязвимые направления назвал генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин: «К теневой экономике относятся неучтённые налоги, неофициальные зарплаты, в том числе выплаты в конвертах, а также расчёты наличными, которые не отражаются в официальной отчётности. Если не брать откровенно криминальные виды бизнеса, то наибольшие риски возникают в сферах, где регулярно совершается большое количество наличных платежей. Как правило, это сегменты, работающие напрямую с конечным потребителем — так называемый B2C».

Другая история, когда скрываться бизнес решает намеренно. Не показать часть выручки, занизить оборот или объёмы производства — именно так формируется настоящая теневая экономика. И эксперты уверены, искать её среди мелких предпринимателей было бы ошибкой. Самые большие тени, чаще всего отбрасывают самые крупные игроки рынка.

На это обратил внимание директор ТОО «Улагат Консалтинг Групп» Марат Каирленов: «Есть вопросы к учёту в горнодобывающей промышленности. Например, при экспорте руды сведения о содержании в ней полезных компонентов во многом могут основываться на данных самого предпринимателя. Ещё один крупный сегмент — внешняя торговля. Здесь часть экономической активности также фиксируется недостаточно точно. Это можно увидеть даже при простом сопоставлении данных казахстанской и китайской таможенной статистики».

Власти намерены сокращать теневой сектор и дальше, и через два года прийти к показателю в 13,8%. А значит, фискальной системе предстоит проверить на прочность все существующие лазейки, которые позволяют скрывать доходы, занижать обороты или оставлять часть операций вне официального учета.