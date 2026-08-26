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В Казахстане планируют ввести обязательное страхование жилья

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Казахстане планируют внедрить обязательное страхование зарегистрированного жилья от землетрясений, паводков и лесных пожаров природного характера. Изменения предусмотрены проектом Программы развития страхового рынка до 2030 года.

Систему планируют внедрять поэтапно. Сначала ее запустят в пилотном режиме в трех регионах, а затем распространят на 16 регионов страны.

Предполагаемый размер ежегодного взноса составит от 2 до 20 тысяч теңге в зависимости от уровня риска в регионе. При наступлении страхового случая выплата составит 500-кратный размер уплаченного взноса.

Для реализации программы планируется создать Фонд обязательного страхования жилища. Также предусмотрен трехлетний отлагательный период, после которого собственники жилья начнут уплачивать обязательные страховые взносы.

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