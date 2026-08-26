В Мактааральском районе введена в эксплуатацию автодорога международного значения

В Мактааральском районе реализован важный проект, направленный на повышение логистического потенциала региона.

На участке международного транспортного коридора М-39 «Ташкент – Термез» протяженностью свыше 24 километров, полностью завершен средний ремонт и дорога введена в эксплуатацию.

«Качественная дорога не только улучшает транспортное сообщение между населенными пунктами, но и дает импульс социально-экономическому развитию региона. Обновление международного транспортного коридора М-39 позволит повысить транзитный и логистический потенциал Мактааральского района, а также создать более комфортные и безопасные условия для жителей и перевозчиков», — заместитель акима Туркестанской области Серик Турсынкулов.

Представители «КазАвтоЖола» сообщили, что в ходе ремонтных работ было обновлено дорожное покрытие и создана необходимая инфраструктура для обеспечения безопасности движения. Вдоль дороги установлены остановочные павильоны, современные дорожные знаки, системы освещения и барьерные ограждения.

Маршрут М-39 «Ташкент – Термез» не только укрепляет приграничное сообщение между Казахстаном и Узбекистаном, но и играет важную роль, как международный транзитный коридор. По этому направлению непрерывно осуществляются грузовые и пассажирские перевозки.

Ввод обновленного транспортного коридора позволит увеличить пропускную способность пограничных пунктов «Целинный» и «Сырдария», а также расширить транзитные возможности для грузовых и пассажирских перевозок.