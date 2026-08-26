Юные боксеры Шымкента сражаются за выход на республиканские старты

Для многих участников эти соревнования — возможность получить первый серьёзный опыт выступления на городском уровне.

На ринге спортсмены отрабатывают тактику ведения боя, учатся быстро принимать решения и выдерживать нагрузку в условиях реального соперничества.

В бокс Самандар Усманов пришёл по совету родителей, а уже через несколько месяцев тренер заметил его способности и предложил попробовать силы на турнирах. Сегодня в копилке спортсмена уже более семи медалей, а впереди — новые цели: «Родители отдали меня на бокс, чтобы я научился защищать себя. Примерно через два месяца тренер увидел во мне потенциал и предложил участвовать в соревнованиях. Первый бой я выиграл, во втором уступил. Сейчас у меня уже больше семи медалей. В будущем хочу выиграть чемпионат Казахстана сначала среди юношей, а затем и среди молодёжи».

Нынешний турнир для юных боксёров имеет особое значение — отборочные поединки позволяют сформировать состав команды для участия в республиканских соревнованиях. Шымкентская школа бокса начинается именно с таких юных ребят, которые пока набираются опыта, но кое-кто обязательно «стрельнет».

О значении турнира и достижениях шымкентской школы бокса рассказал руководитель КГУ «Профессиональный клуб Шымкента по видам бокса» Канат Оракбаев: «Сегодня проходит чемпионат Шымкента среди юношей 2011–2012 годов рождения. В соревнованиях участвуют более 200 спортсменов. Сейчас проходят отборочные бои, по итогам которых определятся участники зонального чемпионата, а затем и чемпионата Казахстана, который состоится в ноябре. Шымкентская школа бокса показывает хорошие результаты. В прошлом году среди взрослых у нас были два чемпиона мира — братья Сабырхан. Также наши юноши и девушки становились чемпионами Азии на соревнованиях в Ташкенте».

В Шымкенте такие соревнования проводятся в рамках развития массового и спорта высших достижений, а также поддержки молодых талантов. Они способствуя подготовке спортсменов к крупным турнирам и развитию бокса в городе.