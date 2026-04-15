Центрально-Азиатский инновационный университет стал площадкой международной конференции

В Шымкенте проходит масштабная международная научно-практическая конференция, объединившая представителей семи стран. В её рамках Центрально-Азиатский инновационный университет укрепил международные связи, подписав соглашение о сотрудничестве с турецким, узбекским, азербайджанским и навоийским вузами в сфере науки и образования.

Участники конференции обсуждают современные вызовы в системе образования и и науки в условиях цифровых изменений.

Центрально-Азиатский инновационный университет и Чанкыры Каратекин университет Турецкой Республики заключили меморандум о сотрудничестве в сфере науки и образования. Договора о сотрудничестве подписали в рамках международной научно-практической конференции, которая собрала представителей семи стран.

«Основная цель нашего визита — подписание меморандума о сотрудничестве между университетами двух стран. Мы планируем обмениваться студентами и преподавателями, проводить совместные научные исследования, а также пополнить библиотеку университета турецкой литературой. Нас также приятно удивил уровень знаний студентов турецкого языка», — Караташ Мевлют, ректор Cankiri Karatekin University.

Главная цель конференции — поиск эффективных стратегий развития образования и науки в условиях цифровых изменений. Участники обсудили повышение качества научных исследований, развитие академической мобильности и расширение международного сотрудничества.

«У нас факультет туризма и у вас в университете есть факультеты туризма, я бы хотела вместе совместно сделать стартап проекты, обмен студентами, обмен преподавателями. Я вчера читала лекцию в одной группе и мне очень понравилось и у вас очень умные, знающие студенты», — Флора Алескерова, ASSOC. PROF. DR. Азербайджанского государственного университета туризма и менеджмента.

В рамках визита зарубежных гостей в университете открыли аудиторию турецкого языка. Здесь студенты могут дополнительно изучать язык и культуру Турции.

«Со стороны наших студентов проявляется большой интерес по изучению турецкого языка. На сегодняшний день наши студенты по академической мобильности получают знания в Чанкыры Каратекин университете Турецкой Республики», — Ерлан Онласынов, первый проректор Центрально-Азиатского инновационного университета.

Сегодня в Центрально-Азиатском инновационном университете обучаются около 16 тысяч студентов и работают более 500 профессорско-преподавательского состава. Подготовка ведётся по 29 образовательным программам бакалавриата и пяти направлениям магистратуры.

