День спорта отметили в Шымкенте

Спортивные, пластичные и выносливые. В день спорта больше 350 любителей здорового образа жизни собрались на соревновании «Брусья фест».

Испытать свою удачу решили не только жители Шымкента, но и спортсмены из Алматы, Конаева, Тараза и Туркестана. Поддержать любителей спорта приехал замакима Шымкента Максут Исахов.

«Ко дню спорта в Шымкенте будет организовано несколько мероприятий, один из них «Брусья фест». Каждый желающий спортсмен может принять участие. Всех поздравляю с днем спорта и желаю удачи на фестивале!», — говорит Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента:

На фестивале приняли участие спортсмены от 15 до 35 лет. Своим мастерством зрителей поразил Наиль Иманов. Спортсмен из Алматы побил рекорд и занял первое место. Ему удалось подтянуться 248 раз. Неплохие результаты показали еще Максут Сарманов и Рахимжан Рысалиев.

«Сегодня проходит шикарное спортивное мероприятие. Я пришел испытать удачу свою. Мне все очень нравится, думаю по чаще нужно проводить такие мероприятия. И местным жителям кажется нравится, их тут очень много», — говорит Максут Сарманов, участник.

«Я пришел на фестиваль подготовленным, готовился больше месяца. Поэтому, я уверен, что займу хорошее и почетное место», — говорит Рахимжан Рысалиев, участник.

Победителями в итоге стали девять участников, спортсмены получили денежные призы. Обладатели 1 места получили сертификат на сумму 150 000 тенге, за 2 место любители спорта получили 100 000 тенге, сертификат на сумму 50 000 тенге забрали победители 3 места.