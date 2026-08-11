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Казахстанцев призвали проверять зарубежные клиники перед лечением

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Казахстанцам, планирующим лечение за границей, рекомендуют заранее проверять выбранную клинику, квалификацию врачей и условия оказания медицинской помощи.

В Министерстве здравоохранения советуют отдавать предпочтение клиникам, которые имеют международную аккредитацию, используют доказательные методы диагностики и лечения и открыто предоставляют информацию о стоимости и этапах терапии.

Особое внимание следует обращать на квалификацию специалистов, их опыт проведения необходимого лечения, а также наличие официального подтверждения деятельности медицинской организации.

Пациентов призывают с осторожностью относиться к предложениям, где обещают гарантированное выздоровление, предлагают непроверенные методы или требуют быстро принять решение без полноценной консультации и изучения медицинских документов.

Минздрав также публикует перечень зарубежных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям качества и безопасности. Он используется в том числе при направлении казахстанцев на лечение за рубеж за счет бюджетных средств.

Ознакомиться с перечнем можно на официальном сайте Министерства здравоохранения Казахстана⁠.

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