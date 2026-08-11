В дендропарке на жителя города напали бездомные собаки

В социальных сетях распространилось видео нападения бездомных собак на посетителя дендрологического парка. Судя по видео, происшествие произошло в ночь на 9 августа. Пострадавший получил травмы и обратился за медицинской помощью.

По информации городского управления сельского хозяйства и ветеринарии, на территории парка отловили восемь собак. Животных доставили в центр временного содержания.

Специалисты отмечают, что работы по отлову собак в парке продолжаются: «В текущем году за медицинской помощью в городе обратились 1 600 человек в связи с укусами, царапинами или ослюнением со стороны животных, имеющих и не имеющих владельцев. Среди людей, укушенных собаками, случаев заражения опасными заболеваниями не зарегистрировано».

Несмотря на регулярный отлов бездомных животных, полностью решить проблему или значительно сократить их количество невозможно. По словам заместителя руководителя управления Жанибека Тогая, это сложная проблема, требующая участия всего общества.

Как отмечает специалист, большинство собак, которые оказываются на улицах, — это бывшие домашние животные, оставшиеся без присмотра: «Собаки, которые бродят по улицам, не пришли откуда-то из степи. Это собаки из наших населённых пунктов, из частных домов в городе. Хозяева вечером выпускают их во двор, либо они сами выбегают из дома и оказываются на улице. К собаке, которая находится на улице, люди относятся уже по-другому. Дети и жители боятся собак. Есть риск, что животное может укусить, а ребёнок может испугаться».

Согласно официальным данным, за первые пять месяцев этого года в городе отловили более 30 тысяч собак и кошек. Животных, у которых выявлены заболевания, изолируют. В случае гибели их утилизируют в соответствии с санитарными требованиями.