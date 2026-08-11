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В Туркестанской области выявили нарушения на строительных объектах

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

За семь месяцев 2026 года в Туркестанской области контрольно-надзорные мероприятия охватили 266 объектов. В отношении владельцев 197 объектов частного предпринимательства составили 416 административных протоколов.

Общая сумма наложенных штрафов превысила 266,4 млн теңге, из которых в бюджет уже взыскано 173,7 млн теңге. Взыскание оставшейся суммы продолжается.

Кроме того, в суд направили иски о принудительном сносе 17 самовольно возведенных объектов. По девяти объектам уже вынесены решения о сносе. Еще 14 незаконных построек владельцы демонтировали за свой счет.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поручил усилить контроль за строительством и до конца года принять предусмотренные законом меры в отношении объектов, возведенных с нарушениями.

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