В специализированном уголовном суде Шымкента начался судебный процесс по делу Василия Колесникова.

Напомним, резонансное преступление, которое началось с ДТП на улице Рыскулова, произошло 20 января. После столкновения автомобилей, началась массовая драка.

В ходе потасовки двое участников получили ножевые ранения. Во время инцидента 40-летнего Василия Колесникова силой усадили автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позже его тело было обнаружено в селе «Темирлан».

Уголовные дела были возбуждены по статьям: «Убийство», «Хулиганство» и «Похищение человека». В качестве подсудимых проходят шесть человек.

Потерпевших трое, в том числе отец погибшего Александр Колесников. Двое подозреваемых находятся в розыске.