В Шымкенте оглашён приговор по делу о хищении 320 млн тенге

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента оглашён приговор по делу о присвоении и растрате вверенного имущества. На скамье подсудимых находились восемь человек.

Судом установлено, что должностные лица университета, используя служебное положение, а также действуя в группе по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств в особо крупном и крупном размерах. Отдельно одному из подсудимых вменялась халатность, повлёкшая значительный ущерб.

Общий размер причинённого ущерба составил более 320 млн тенге, из которых значительная часть была возмещена в ходе следствия.

Вина подсудимых подтверждена их показаниями, свидетельскими показаниями, материалами дела, заключениями экспертиз и другими доказательствами.

Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде лишения свободы. Часть подсудимых признала вину и раскаялась, часть — признала частично, остальные настаивали на оправдании.

Суд учёл смягчающие обстоятельства, включая признание вины, раскаяние и наличие малолетних детей у отдельных подсудимых. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

По итогам рассмотрения дела суд назначил различные виды наказаний: лишение свободы на сроки от 5 лет 7 месяцев до 8 лет, с применением амнистии и отсрочки исполнения наказания для отдельных лиц. Одному из подсудимых назначено ограничение свободы, а один освобождён от наказания по акту амнистии.