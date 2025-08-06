Суд над стрелком: подсудимый озвучил личные мотивы

Продолжается судебное разбирательство по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова. На скамье подсудимых Ернар Жиембай, который в ходе слушаний выступил с громким заявлением. Пострадавший Руслан Берденов в суде не присутствовал. По информации представителя, он продолжает лечение.

В своих показаниях Жиембай также озвучил личные мотивы, по его словам, причиной конфликта стала ревность. Всё началось с того, что Берденов, якобы, прокомментировал фотографию его супруги в социальных сетях. Жиембай также рассказал о напряжённых отношениях с Берденовым в рабочей обстановке.

«Он спросил: «Ты вообще откуда взялся?» Я не понимал, чем вызвано такое отношение. Он попросил написать заявление, а я как раз собирался увольняться. Позже я услышал, что он хочет засудить меня. Это стало стрессом для меня», — рассказал подсудимый Ернар Жиембай.

Берденов опубликовал пост в социальных сетях, в котором опроверг словам подсудимого. По его словам, показания Жиембая ложные, и он расценивает их как шантаж и попытку давления.

Руслан Берденов, заместитель акима г. Шымкента: «Обвиняемый в лице нападавшего просто не хотел работать добросовестно, не хотел отчитываться за выполнение работ в рамках договорённостей. Я требовал только одного — честности, открытости, прозрачности в исполнении обязательств. И весь конфликт имел исключительно профессиональный, служебный характер. Любые попытки перевести внимание общественности на якобы личные мотивы про ревность, супругу и прочие инсинуации являются манипуляцией и враньём. Я не знаю его супругу, никогда не встречался с его семьёй, не был знаком с ними».

На предварительном этапе слушаний Жиембай отказался от участия присяжных и настоял на рассмотрении дела судьёй единолично. Также он выступил против видеосъёмки своей персоны в зале суда.

Ернар Жиембай обвиняется в покушении на убийство. 21 апреля он открыл стрельбу по Руслану Берденову у здания городского акимата. Чиновник получил тяжёлое ранение и был экстренно прооперирован. Подозреваемый был задержан сразу после нападения.