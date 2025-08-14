Сотрудники акимата Шымкента дали показания по делу Берденова

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента продолжает рассмотрение дела в отношении бывшего директора ТОО «Тұрғын үй Шымкент» Ернара Жиембая, обвиняемого в покушении на заместителя акима города Руслана Берденова. Сегодня в зале суда дали показания сотрудники акимата.

По материалам следствия, Ернар Жиембай, экс-директор компании, подведомственной городскому управлению жилья, в апреле этого года открыл стрельбу у здания акимата и ранил Руслана Берденова. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

На сегодняшнем заседании в качестве свидетелей выступили чиновники, имевшие рабочие отношения с обеими сторонами. Первым дал показания начальник отдела мониторинга строительства городского управления строительства Амангали Кенжебеков. Он утверждает, что ранее не был осведомлён о каком-либо конфликте между Жиембаем и Берденовым, и дисциплинарных взысканий в адрес Жиембая также не было.

Амангали Кенжебеков, свидетель: «Жиембай не допускал нарушений. Мне он не говорил, что уходит по собственному желанию. И конфликтов с Берденовым, насколько мне известно, у него не было».

Следующим выступил инспектор отдела архитектуры и строительства акимата Асанбай Ахментаев, который стал свидетелем первой встречи Берденова и Жиембая за несколько дней до стрельбы. По его словам, на той встрече Жиембай, якобы, угрожал: «Он сказал: либо сам умру, либо кого-то убью. Берденов тогда отреагировал спокойно, сказал: “Что за глупости, почему ты так говоришь?”

Также были заслушаны помощник Берденова и женщина, первой оказавшая ему помощь после нападения. Она сообщила, что в момент стрельбы подумала, что это был звук фейерверка. Судья также заслушал знакомых Жиембая, сопровождавших его в день инцидента.

После перерыва с заявлением выступил представитель потерпевшего Женис Тынысбек. Он сообщил, что Руслан Берденов в ближайшее время лично даст показания в суде. Сейчас ему проводят операцию: пули остаются в печени, лёгком и руке.

Женис Тынысбек, представитель потерпевшего: «Если бы обвиняемый по-человечески пришёл с раскаянием и извинился перед семьёй, возможно, была бы другая реакция. Но он пытается оправдаться “аффектом” и даже упоминает жену. Такого не делают. Это и морально, и по-человечески неправильно».

По официальной информации, дело квалифицировано по статьям УК РК «Покушение на убийство» и «Приготовление к преступлению». Уголовное производство начато 22 июля, а основные слушания стартовали 6 августа. В суде обвиняемый заявил, что действовал под давлением, якобы из-за угрозы ареста и оскорблений со стороны Берденова, а также на почве ревности. Все свидетели отказались от фото- и видеосъёмки.