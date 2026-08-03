Пенсионерка из Шымкента удивила игрой на барабанах

Не вязание и не огород. Пенсионерка из Шымкента Людмила Прямкова сделала свой музыкальный выбор. Барабаны стали ее любимым занятием после выхода на заслуженный отдых.

Большую часть жизни женщина проработала экономистом, а осуществить свою давнюю мечту — научиться играть на ударных — решилась только после завершения карьеры.

Теперь каждое занятие приносит ей удовольствие, возраст дает опыт, но и не мешает открывать для себя что-то новое

«Мне очень-очень захотелось попробовать. Почему другие могут, а я — нет? И я решила доказать, что тоже смогу. Позвонила в школу и спросила: «Вы обучаете людей старше 60 лет?» Мне ответили: «Конечно, обучаем!» И меня приняли»,— говорит жительница города Людмила.

Пока вместо концертных площадок — городской Арбат. Именно здесь Людмила собирает свою первую аудиторию. Прохожие останавливаются, аплодируют и поддерживают необычную барабанщицу.

Перед каждым выступлением одолевает волнение, но стоит взять в руки барабанные палочки, и мандраж уходит.

«Я тоже многого боялась, а потом подумала: «А зачем?» Надо просто попробовать. От меня не убудет, ничего страшного не случится. Даже если не получится — ничего страшного»,— делится героиня.

Музыка объединяет поколения, говорит преподаватель Людмилы Максим Семлянских. Он отмечает: в его практике есть ученики самых разных возрастов, и каждый приходит на занятия со своей мечтой. Взять в руки гитару или сесть за фортепиано никогда не поздно.

«На самом деле это миф, что нужен какой-то слух или талант. Это такой же навык, как вождение автомобиля или приготовление бешбармака. Любой человек может этому научиться, если у него есть желание»,— говорит преподаватель «Не школа барабанов» Максим Семлянских.

Шымкент смело можно назвать городом талантов. Среди прохожих, собравшихся на импровизированный концерт, нашлись и те, кто не только слушал музыку, но и сам уверенно сел за барабаны.

«У музыки нет возраста, вот позади вас тому пример, будь вы хоть бабушкой 50-ти летней, хоть парнем молодым. Музыка это наша жизнь»,— говорит житель города Айбар Есимбетов.

Не ради денег, а для души. Каждый вечер Арбат превращается в небольшую площадку, где барабанщики играют для всех желающих, доказывая: музыка способна объединять людей. Но вместе со зрителями сюда нередко приходят и сотрудники полиции — после обращений горожан, которым мешает шум.

Возможно, разрешить конфликтную ситуацию помогло бы создание специальной музыкальной улицы — пространства, где музыканты могли бы выступать на законных основаниях, а любители живой музыки — собираться без взаимных претензий.