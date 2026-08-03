Супругов из Караганды задержали с крупной партией мефедрона в Шымкенте

В Шымкенте сотрудники полиции задержали семейную пару, подозреваемую в перевозке крупной партии синтетических наркотиков. Операция проведена в рамках работы МВД по пресечению каналов поставки и распространения запрещенных веществ.

По данным ведомства, 48-летняя жительница Караганды и ее 37-летний супруг перевозили на личном автомобиле мефедрон из Алматы в Шымкент для дальнейшего распространения в южных регионах страны.

Во время осмотра автомобиля в багажнике обнаружили четыре герметично упакованных свертка с мефедроном общим весом около двух килограммов.

В мобильных телефонах задержанных полицейские нашли переписку с куратором интернет-наркомагазина, задания по перевозке наркотиков, а также сведения о выплатах вознаграждений в криптовалюте.

Несмотря на то что супруги воспитывают троих несовершеннолетних детей, они, по версии следствия, занимались незаконной деятельностью.

Во время допроса оба дали признательные показания. Медицинское освидетельствование также подтвердило, что мужчина употреблял наркотические вещества каннабисной группы.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.