Военный колледж имени Сабыра Рахимова начал прием документов

В Шымкенте начался прием документов в Военный колледж имени Героя Советского Союза генерал-майора Сабыра Рахимова. Набор курсантов проводится в соответствии с приказом Министра обороны Республики Казахстан. Прием документов продлится до 5 августа текущего года.

Уже в первый день у стен военного колледжа собрались порядка 300 кандидатов вместе с родителями, чтобы подать заявление на поступление. Конкурс традиционно высокий – военный колледж считается одним из престижнейших учреждений среднего звена военного образования.

С 6 августа для абитуриентов начнется этап психологического тестирования. По его итогам кандидаты будут направлены на прохождение медицинской комиссии, после чего им предстоит продемонстрировать уровень физической подготовки.

Завершающий этап отбора – заседания приемной комиссии, которое пройдет во второй половине августа. На их основе составляется рейтинг поступающих по сумме набранных баллов – от наивысшего к наименьшему.

Результаты фиксируются в протоколах установленного образца.

Как отметил начальник колледжа полковник Максат Ахшалов, военный колледж осуществляет подготовку младшего командного состава по программе технического и профессионального образования.

Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев.

Образование ведется на базе основного среднего образования по следующим направлениям:

– управление мотострелковыми подразделениями,

– управление танковыми подразделениями,

– управление подразделениями ракетных войск и артиллерии.

По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание младшего сержанта.

Поступить в колледж могут граждане Республики Казахстан, которым на момент поступления исполнилось от 15 до 17 лет. В текущем году запланировано зачисление 120 курсантов.