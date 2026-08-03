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В Туркестанской области расследуют хищение 501 млн теңге из системы ОСМС

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Редактор Юлия Машковская
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Агентство по финансовому мониторингу выявило масштабные нарушения в системе обязательного социального медицинского страхования. По данным ведомства, около 140 тысяч граждан были фиктивно прикреплены к медицинским организациям, а сведения об оказанных услугах вносились без их фактического предоставления.

По этим фактам расследуются 36 уголовных дел, общий ущерб государству превышает 3,5 млрд теңге.

Одно из крупнейших расследований ведется в Туркестанской области. Под следствием находятся должностные лица Жетысайской многопрофильной районной больницы.

По версии следствия, средства ОСМС перечислялись на счета более 20 индивидуальных предпринимателей за услуги и товары, которые фактически не предоставлялись.

Предварительный ущерб государству составил свыше 501 млн теңге, двое подозреваемых арестованы.

Кроме того, АФМ сообщило о вынесении приговоров по аналогичным делам в Астане и Алматинской области, где руководители медицинских организаций незаконно получали финансирование из Фонда социального медицинского страхования, оформляя фиктивные медицинские услуги.

Общий ущерб по этим эпизодам превысил 145 млн теңге.

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