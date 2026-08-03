То, что раньше многие считали обычной эмоциональной реакцией, сегодня всё чаще получает правовую оценку. Ненормативная лексика в общественных местах и социальных сетях становится поводом для административного производства, а число подобных случаев продолжает расти.

При этом эксперты отмечают: одни используют мат как способ выплеснуть эмоции, другие чтобы привлечь внимание.

Охоту на любителей нецензурной брани объявили правоохранители. Эта жительница Туркестанской области во время прямого эфира в TikTok вела себя агрессивно и не стеснялась в выражениях. За использование ненормативной лексики ее привлекли к ответственности, как и этого жителя Алматинской области. По данным полиции, мужчина демонстрировал явное неуважение к общепринятым нормам общественного поведения.

Суд назначил ему административный арест. Волна подобных наказаний в последнее время прокатилась по всей стране. В полиции разъяснили что считается нецензурной бранью.

О том, какие выражения считаются нецензурной бранью и какая ответственность за них предусмотрена, рассказал председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны Бауыржан Ахметкалиев: «Нецензурной бранью признаются грубые и непристойные слова и выражения, унижающие честь и достоинство человека. Использование подобных выражений может провоцировать конфликты между людьми. В последние годы случаи нарушения норм общения, в том числе использование нецензурной лексики, всё чаще фиксируются не только в общественных местах, но и в интернете. Подобное поведение негативно влияет на культуру общественного общения».

Психологи объясняют: для психики нецензурная брань нередко становится самым простым и быстрым способом выплеснуть накопившиеся эмоции. В интернете же мат часто используют как инструмент привлечения внимания. Одни пытаются показать, что они «свои» и говорят без ограничений, другие таким образом демонстрируют независимость, мнимую силу или пренебрежение общественным мнением.

Эксперты подчеркивают: постоянное использование ненормативной лексики не только обедняет речь, но и снижает культуру общения. Когда грубые слова становятся привычной частью словарного запаса, человеку становится сложнее точно выражать свои мысли и эмоции без брани.

Почему люди используют ненормативную лексику и как это отражается на культуре общения, объяснила психолог Анастасия Утинанс: «Мат является таким моментом, что он делает скудным словарный запас. В одном мате может содержаться множество десятков выражений в литературном плане. Так мы могли бы говорить красиво, богато, понятно и разнообразно, нежели используя, допустим, одну-две фразы мата. Поэтому для многих в обществе является, что когда человек матерится, у него скудный словарный запас».

При этом специалисты отмечают: отношение ребенка к ненормативной лексике в первую очередь формируется в семье. Если он регулярно слышит мат не только в интернете, например от блогеров которые формируют общественное мнение, но и дома, такая манера общения постепенно становится для него привычной.

Между тем в полиции напоминают: использование нецензурной брани в общественных местах квалифицируется как мелкое хулиганство. За это предусмотрены штраф, общественные работы или административный арест.