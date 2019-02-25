В Шымкенте произошел пожар в магазине музыкальных инструментов.

Пламя охватило здание в прошлую пятницу, ближе к 8 часам вечера. К месту пожара прибыло два противопожарных расчета.

Огнеборцам удалось в считанные минуты потушить очаг возгорания. Первой заполыхала рекламная вывеска, расположенная на третьем этаже.

Двигавшийся по улице Казыбек би водитель «Мерседеса» заметил пожар и экстренно сообщил о нем диспетчеру «101» и до их прибытия сам принялся помогать тушить огонь. Очевидца, проявившего бдительность, ищет администрация магазина.

Администратор магазина «Лира» Гулнара Тургуновна: «Администрация музыкального магазина выражает огромную благодарность мужчине, проезжавшему в том месте. Он проявил гражданскую активность и понимание, был неравнодушным — это очень важно. Он остановился, позвонил в «101» и вызвал противопожарный наряд».

Директор магазина очень хочет, чтобы мужчина посетил их магазин и получил приготовленный ему подарок.