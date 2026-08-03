АФМ выявило махинации в системе ОСМС

Агентство по финмониторингу выявило масштабные нарушения в системе обязательного социального медицинского страхования. По данным ведомства, около 140 тысяч граждан были фиктивно прикреплены к медицинским организациям, а сведения об оказанных услугах вносились в информационные системы без их фактического предоставления.

В результате из Фонда социального медицинского страхования незаконно было получено финансирование. По выявленным фактам расследуются 36 уголовных дел.

Предварительный ущерб государству превышает 3,5 миллиарда теңге.

Один из таких случаев расследуется в Туркестанской области. По версии следствия, должностные лица Жетысайской многопрофильной районной больницы перечисляли средства, выделенные в рамках ОСМС, на счета более чем 20 индивидуальных предпринимателей.

Подробности расследования, схему незаконного вывода средств и результаты следственных действий озвучил официальный представитель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Ернар Тайжан: «Предприниматели не заключали договоры с медицинским учреждением, а их реквизиты использовались для вывода и последующего обналичивания денежных средств. Ущерб государству превысил 501 млн теңге. Двое подозреваемых помещены под стражу».