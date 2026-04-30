В РК готовят обязательное внедрение цифровой маркировки БАДов

В Казахстане успешно завершён пилотный проект по цифровой маркировке биологически активных добавок (БАД), который реализовывался с 28 марта по 31 декабря 2025 года. Эксперимент полностью соответствовал критериям эффективности, утверждённым приказом председателя комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК.

Результаты проекта подтвердили готовность участников рынка к внедрению обязательной цифровой маркировки. Установлено, что процессы маркировки и прослеживаемости органично интегрируются в действующие производственные и складские операции, не снижая производительность и не замедляя логистику.

Итоги пилота станут основой для принятия дальнейших решений по внедрению обязательной маркировки и системы прослеживаемости БАД.

В настоящее время разрабатываются нормативные правовые акты, регулирующие запуск обязательной маркировки БАД в Казахстане.

Ожидается, что введение цифровой маркировки повысит уровень защиты потребителей от контрафактной и потенциально опасной продукции. Благодаря созданию цифрового следа станет возможным отслеживание пути каждой единицы товара — от производителя или импортёра до конечного потребителя, что обеспечит подлинность и безопасность продукции.