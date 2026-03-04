Казахстанские учёные создают отечественную добавку для поддержки иммунитета

Учёные КазНИИ перерабатывающей и пищевой промышленности разрабатывают биологически активную добавку иммуномодулирующего действия на основе натурального растительного сырья.

В состав вошли топинамбур — природный источник инулина, пророщенные овёс и ячмень, богатые β-глюканами и антиоксидантами, а также корень солодки.

Разработчики отмечают, что продукт направлен на поддержку иммунной системы и улучшение углеводного обмена.

«БАД обеспечивает мягкую иммуномодуляцию, поддерживает углеводный обмен и способствует нормализации микрофлоры кишечника благодаря высокому содержанию пребиотиков», — сообщили в институте.

По данным специалистов, три капсулы в день покрывают 3,2% суточной нормы инулина.

Образцы уже прошли лабораторные и микробиологические исследования, подтвердившие безопасность и соответствие нормативам.

Завершение научных работ запланировано на 2026 год, а в 2027 году проект намерены вывести на стадию промышленного производства.