Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Казахстанские учёные создают отечественную добавку для поддержки иммунитета

Казахстанские учёные создают отечественную добавку для поддержки иммунитета

-
Редактор Юлия Машковская
-
25
Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства РК

Учёные КазНИИ перерабатывающей и пищевой промышленности разрабатывают биологически активную добавку иммуномодулирующего действия на основе натурального растительного сырья.

В состав вошли топинамбур — природный источник инулина, пророщенные овёс и ячмень, богатые β-глюканами и антиоксидантами, а также корень солодки.

Разработчики отмечают, что продукт направлен на поддержку иммунной системы и улучшение углеводного обмена.

«БАД обеспечивает мягкую иммуномодуляцию, поддерживает углеводный обмен и способствует нормализации микрофлоры кишечника благодаря высокому содержанию пребиотиков», — сообщили в институте.

По данным специалистов, три капсулы в день покрывают 3,2% суточной нормы инулина.

Образцы уже прошли лабораторные и микробиологические исследования, подтвердившие безопасность и соответствие нормативам.

Завершение научных работ запланировано на 2026 год, а в 2027 году проект намерены вывести на стадию промышленного производства.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.