Казахстанские ученые разрабатывают БАД для профилактики онкологических заболеваний

Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности ведет разработку инновационной технологии производства биологически активных добавок (БАД) функционального назначения на основе отечественного растительного сырья.

Проект направлен на создание доступных и эффективных продуктов с высокой антиоксидантной активностью, способствующих профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, отметили в институте.

Актуальность разработки объясняется растущим спросом на функциональные продукты питания, обогащенные биологически активными соединениями.

Ключевым компонентом БАД является ликопин — природный антиоксидант с выраженными профилактическими свойствами. В институте подчеркнули, что дефицит ликопина в рационе может способствовать снижению иммунитета и повышению риска хронических заболеваний.

В рамках проекта была разработана технология получения порошков из томатов и арбузов с максимальным сохранением полезных веществ. Использование современных методов переработки — лиофильной и инфракрасной сушки — позволяет сохранить цвет, аромат и биологическую ценность сырья.

На основе полученных компонентов сформирован оптимальный состав БАД, который покрывает суточную потребность организма в активных веществах.

В него входят ликопин, томатный порошок, арбузный порошок, порошок тыквенных семечек и сафлоровое масло. Такое сочетание обеспечивает высокую биодоступность, выраженное антиоксидантное действие и хорошие органолептические характеристики, делая продукт удобным для регулярного применения.

Практическая значимость проекта заключается в возможности производства функциональных продуктов на основе доступного отечественного сырья. Реализация разработки позволит снизить зависимость от импортных добавок, расширить сырьевую базу перерабатывающей промышленности и создать дополнительные точки роста для агропромышленного комплекса.