В Туркестанской области началось строительство завода по производству биологически активных добавок

Проект реализуется в рамках поручений президента Казахстана по диверсификации экономики и развитию импортозамещающих производств. В области уже реализован 31 проект на сумму 176 миллиардов теңге, а в текущем году ведется реализация еще 39 проектов общей стоимостью 280 миллиардов теңге.

Анализ рынка показал, что почти 100 миллиардов теңге рынка фармацевтической продукции региона сегодня зависит от импорта.

«Строительство нового предприятия позволит сократить импортозависимость страны, укрепить экономику региона и наладить выпуск востребованной продукции для здравоохранения. После выхода на полную мощность завод обеспечит постоянной работой около 500 человек»,— говорит Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Завод разместится на территории площадью 10 гектаров. Общий объем инвестиций составит 20,4 миллиарда теңге. Строительство рассчитано на 2026–2027 годы. После ввода в эксплуатацию предприятие сможет выпускать до 464 миллионов единиц биологически активных добавок в год.

«Хочется поблагодарить правительство Республики Казахстана и руководство Туркестанской области за поддержку проекта. Строительство завода будет завершено в установленные сроки, а предприятие внесет вклад в развитие экспортного потенциала Туркестанской области»,— говорит основатель Orzax Central Asia Алимоглу Селман.

Компания Orzax Central Asia является дочерней структурой турецкой корпорации «Орзакс Фармасьютикалс энд Кемикал Индастри Инкорпорейтед», которая экспортирует более 150 наименований продукции в свыше 50 стран мира.