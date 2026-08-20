Медицинское образование в Казахстане может стать короче, но насыщеннее

Медицинское образование в Казахстане может стать короче по своей структуре, но насыщеннее практикой. В Минздраве предлагают изменить подход к подготовке будущих специалистов: раньше раньше разделять студентов по специальностям, а интернатуру превратить в полноценную работу «в поле».

Будущих врачей в Казахстане могут начать готовить по новой системе. Если проект примут, базовое медицинское образование займёт 5–6 лет, а затем ещё год студент будет проходить интернатуру. Будущих медиков хотят раньше ориентировать на конкретные направления.

«По завершению обучения в интернатуре дополнительно выпускники получают квалификацию врача по 6-ти клиническим специальностям: «терапия», «педиатрия», «врач общей практики», «хирургия», «акушерство и гинекология» и «детская хирургия», — проект приказа Министерства здравоохранения РК.

После интернатуры выпускник сможет работать в поликлиниках и медорганизациях районов и моногородов. В минздраве рассчитывают таким образом быстрее закрывать кадровый дефицит в регионах. Меняется и сама интернатура: вместо преимущественно учебного этапа её хотят превратить в полноценную практику.

Будущий врач будет работать в клинике под контролем наставника и сразу нарабатывать необходимые навыки. Для системы здравоохранения это может стать способом быстрее получить специалистов.

«Идея в принципе хорошая, мы быстрее будем готовить специалистов, особенно для первичной медико-санитарной помощи. И даже специалисты смогут работать без резидентуры, то есть, особенно в первичном звене, акушеры- гинекологии, где их действительно не хватает. То есть, идея действительно обеспечить быстрее наше здравоохранение кадрами. Хорошая идея. Ну и вторая часть, что резиденты, они будут прикреплены к больницам и будут получать там заработную плату, у них будут наставники, значит, быстрее овладеют практическими навыками», — Вячеслав Локшин, эксперт в здравоохранении.

Но у ускоренной подготовки есть и обратная сторона. Медицинская профессия требует глубокой подготовки. В развитых странах на некоторые специальности учатся значительно дольше, иногда обучение может занимать и 10 лет. Казахстан, говорят эксперты, пока не располагает достаточным количеством клиник и специалистов, чтобы полностью повторить такую модель. Поэтому у нас делают ставку на более короткий путь к профессии.

При этом эксперты опасаются: если раньше сосредоточиться на узкой специальности, можно потерять широту подготовки врача общей практики. Именно он первым принимает пациента и должен уметь распознать широкий круг заболеваний.

«Те, компетенции врачей общей практики, которые должны вести по разным нозологиям лёгкой формы, эти компетенции большой вопрос, будут им давать или нет. Вполне возможно, что, разделив на узкие специальности, в целом врачи общей практики будут поверхностно проходить эти знания», — Каиргали Конеев, кандидат медицинских наук.

Учебная программа, говорят специалисты, должна дать врачу достаточно знаний, чтобы самостоятельно работать с распространёнными заболеваниями и вовремя направлять пациента к профильному специалисту.

Новую систему планируют запустить уже с 2027 учебного года. Обсуждение проекта приказа продлится до 3 сентября.