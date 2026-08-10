Правила жизни

Как мы жили раньше без правил жизни? Сейчас, что ни неделя, то откуда-нибудь из соцсетей прилетают тебе то «10 правил жизни», то «Пять принципов, как устроить свою жизнь», «Семь советов, как изменить свою жизнь к лучшему» и прочее.

Если не забыли, в годы нашей юности и молодости существовала советская мораль — система провозглашенных государством и обществом идеалов и норм. В ее основе лежала марксистско-ленинская идеология. В основе правил жизни того непростого времени были несколько ключевых принципов морали, которой мы с вами придерживались, — это коллективизм и товарищеская взаимопомощь («Каждый за всех, все за одного»). А еще добросовестный труд на благо общества («Кто не работает, тот не ест»). Преданность делу коммунизма и любовь к социалистической Родине — как же без этого! И еще гуманные отношения и взаимное уважение между людьми («Человек человеку — друг, товарищ и брат»).

Честность, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.

Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму и стяжательству.

Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни, братская солидарность с трудящимися всех стран.

К слову, эти принципы ровно 60 лет назад были систематизированы в Моральном кодексе строителя коммунизма, принятом в 1961 году на XXII съезде КПСС. Если что, в октябре юбилей этого исторического документа.

Ну, вспомнили? Надеюсь, не всплакнули. Нам надо двигаться дальше.

Кстати, для современной молодежи мораль того времени чаще всего ассоциируется с известной фразой: «У нас в стране секса нет!».

Рожденные в военное и послевоенное время согласятся со мной, что при всей привлекательности, эти принципы соблюдались не всеми и не всегда. Была двойная мораль: с простого народа был спрос на все сто, а с элиты — партийной верхушки — спрос был менее жестким. Помните: «Все равны. Но некоторые равнее».

То время кануло в Лету. Но мы-то остались. Первое время у многих была растерянность: как жить, чему теперь верить? С годами все устаканилось. Да и мы, мягко говоря, повзрослели.

Сегодня становятся актуальными другие советы. На днях прислали очередные — «Пять жестких правил жизни от Аллы Харжевской». Они универсальны, хотя изначально адресованы женщинам.

Правило №1. Деньги надежнее детей. Не обижайтесь, но правда такова: дети — это любовь, радость, но не пенсионный фонд. Вывод один: копи сама. Работай, откладывай, думай о себе. У тебя должна быть своя «подушка безопасности». Даже если она маленькая, то это свобода.

Правило №2. Здоровье — твоя главная работа.

Все остальное — ерунда, если у тебя нет сил встать с кровати. Начинай делать зарядку, чаще ходи в бассейн. Десять приседаний утром, простая ходьба, меньше соли и сахара — это банально, но работает.

Болезни не спрашивают, богатый ты или бедный? Но они обходят стороной тех, кто себя бережет. Здоровье наше все!

Правило №3. Учись радоваться сама.

Ожидание — худший враг. Ожидаешь звонка, подарков, внимания — и раз за разом получаешь разочарование.

Счастье нужно делать самой. Маленькими дозами: вкусный ужин, хорошая книга, приятная музыка. Умение радоваться самой — это прививка от уныния.

Правило №4. Старость — это не повод быть слабой.

Я видела, как некоторые мои ровесники, превращаются в вечных нытиков:

«Ой, болит, ой, помогите, ой, все вокруг виноваты».

Знаете, что в итоге? От них бегут даже самые близкие. Слабость не вызывает жалости. Она вызывает раздражение. Люди уважают тех, кто держится, когда трудно.

Правило №5. Оставь прошлое и живи сейчас.

Самая опасная ловушка — это бесконечное «а вот раньше». Раньше трава была зеленее, дети послушнее, колбаса вкуснее.

Но «раньше» уже нет. Есть только «сейчас».

Учусь отпускать прошлое. Не жду, что жизнь снова станет такой, как в 80-х. Она уже другая. И мое дело — жить в этой жизни.

Старость — это экзамен. Никто за тебя его не сдаст. Ты либо принимаешь жизнь такой, какая она есть, и строишь ее по новым правилам. Либо сидишь на диване, жалуешься и ждешь, что кто-то придет и спасет…»

Получилось, что здесь основная тема — старость. А в старости многие из нас склонны к депрессии. Вот с ней точно не надо мириться. А хотите рецепт от Уинстона Черчилля? Его я вычитала в «Одноклассниках» в группе «Давайте почитаем!».

«Премьер-министр Соединенного Королевства Уинстон Черчилль не скрывал, что страдал от депрессии. Он называл ее своим «черным псом» — темной тенью, которая могла следовать за ним даже тогда, когда он находился на вершине власти.

Но у Черчилля был свой способ не дать этой тьме полностью овладеть им. Это были не громкие речи и не политические победы, а простое физическое действие — кирпич.

В своем поместье Чартвелл в графстве Кент он собственноручно клал примерно 200 кирпичей в день. Ряд за рядом, стена за стеной. Строил садовые стены, хозяйственные постройки, иногда целые конструкции. Важен был не только результат, но и сам процесс.

Его принцип был прост: занять руки, чтобы дать покой уму. Когда наваливались тяжелые мысли, он брал кельму. Когда тревога сковывала — клал один кирпич. Потом еще один. И еще.

Говорят, Черчилль настолько серьезно относился к этому делу, что даже вступил в профсоюз каменщиков. Представьте: британский премьер-министр с членским билетом строителя.

Есть фраза, которую часто связывают с его опытом: депрессия не любит человека, который продолжает двигаться.

Иногда путь сквозь тьму начинается не с большого решения, а с маленького действия. Сделать шаг. Выполнить простое дело. Положить свой «кирпич» сегодня. А завтра — еще один… И еще… И еще…»

Согласитесь, дельный совет. Уж если он помогал премьер-министру, чем мы хуже?!

Фарида Шарафутдинова