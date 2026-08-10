Известного блогера разыскивают за рекламу нелегальных онлайн-казино

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Махмуда Хикматова, известного в социальных сетях под псевдонимом «Маха.dxb». Суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным АФМ, Хикматов подозревается в продвижении незаконных интернет-казино «SultanGames», «PINCO», «Nomadcasino», «Pin-Up», «Vavada» и других.

Как сообщили в ведомстве, на территории Казахстана действовала устойчивая схема, обеспечивавшая работу незаконных интернет-казино. Она включала предоставление игрового интерфейса, прием и выплату денежных средств через эквайринг, мобильную коммерцию и криптовалюту, а также размещение рекламы для привлечения граждан Казахстана к азартным играм.

Для продвижения интернет-казино организаторы, по версии следствия, привлекли Махмуда Хикматова. Ему отводилась роль посредника, который находил инфлюенсеров, работающих на территории Казахстана, и привлекал их к размещению рекламного контента.

По данным АФМ, Хикматов запрашивал у блогеров статистику их социальных сетей, в том числе сведения о демографии и географии подписчиков, а также показатели охвата аудитории. На основании этих данных определялась стоимость рекламных услуг.

Всего, как утверждают в ведомстве, к продвижению интернет-казино было привлечено более 35 блогеров, в том числе блогер Қамза Қ.

По версии следствия, обладая широкой аудиторией, Қамза Қ. размещал реферальные ссылки на интернет-казино, вовлекая граждан Казахстана в запрещенную игорную деятельность, и получал вознаграждение за переходы пользователей.

Напомним, 6 августа Қамза Қ. был экстрадирован в Казахстан из Вьетнама.

Агентство по финансовому мониторингу просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Махмуда Хикматова, сообщить об этом по телефону дежурной части: +7 7172 70 84 78.

В ведомстве гарантируют вознаграждение и анонимность.