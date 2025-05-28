К 2050 году каждый пятый житель Казахстана будет старше 60 лет

Население планеты стремительно стареет. На всемирном экономическом форуме в этом году озвучили, впервые в истории человечества людей в возрасте 65 лет и старше стало больше, чем детей младше пяти лет.

Демографический перекос затрагивает и Казахстан. Сегодня в стране проживает свыше 20 миллионов человек. Из них около 9 миллионов — это молодежь до 25 лет, порядка 9,5 миллионов — трудоспособные казахстанцы в возрасте от 25 до 64 лет. И почти 2 миллиона — люди пенсионного возраста. Причём доля пожилого населения будет неуклонно расти, а количество трудоспособных — сокращаться.

«Соотношение людей трудоспособного возраста 25-64 лет к пенсионерам 65+ лет снизилось с 7,7 в 2012 году до 5,2 в 2024 г. Согласно прогнозам как ЕНПФ, так и ООН, в Казахстане коэффициент потенциальной поддержки снизится до 3,4 к 2050 г., что увеличит нагрузку на трудоспособное население», — рассказали в ЕНПФ.

По прогнозам ЕНПФ, уже к середине века каждый пятый житель Казахстана будет старше 60 лет. Все потому, что продолжительность жизни растет, а вот рождаемость снижается. Экономисты в своих прогнозах более позитивны. По словам Марата Абдурахманова, страна столкнётся с серьёзным демографическим старением к 2072 году.

Марат Абдурахманов, экономист: «Сейчас на рынок труда выходит поколение бэби бума 2002-2009 года, когда в год в среднем рождалось больше 300 тысяч детей. Конец бэби бума датирован 2019 годом, когда родилось больше 400 тысяч человек, и к 2050 году они будут в трудоспособном возрасте».

Если соотношение работоспособных казахстанцев и пенсионеров станет ниже, нагрузка на экономику возрастёт, ведь пенсионеры не формируют налоговые поступления. Кроме того пенсионная система может не выдержать.

Нуржау Калижанов, демограф, младший научный сотрудник института истории государства: «В ближайшие лет 10-20 у нас проблемы с трудовыми ресурсами не будет, проблемы начнутся тогда, когда это большое поколение войдет в пенсионный возраст, это далеко но уже надо думать. Удельный вес пенсионеров будет расти — это уже неизбежный процесс. Остается только приспособить нашу экономику, занятость, инфраструктуру под нужды пожилых людей».

Эксперты говорят, решать проблему нужно системно: повышение качества жизни, доступ к медицине, образованию и жилью может стимулировать рост рождаемости.