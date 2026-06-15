Пусть не в радость, но и не в тягость

Это я про старость. В календаре попалась такая дата: 15 июня — Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

Признаться, споткнулась взглядом об эту фразу. Подумала, что это? Неужели есть необходимость в такой дате? Мне, выросшей в стране и регионе, где изначально к людям старшего возраста относятся уважительно, странно было читать об обратном.

По данным ООН, примерно каждый шестой пожилой человек в мире подвергается плохому обращению. Население планеты стареет, а значит, проблема будет приобретать все больший масштаб.

Этот всемирный день 14 лет назад учредила Генеральная ассамблея ООН. Тогда в данной международной организации решили призвать всех людей доброй воли не оставаться равнодушными к судьбе представителей старшего поколения. «Каким образом?» — спросите вы. Ну, например, таким: ООН рекомендует правительствам стран принимать меры для искоренения нищеты среди пожилых людей, особенно — среди женщин преклонного возраста. И учитывать эту проблему при разработке национальных стратегий в области соцподдержки населения.

То, что, допустим, я или люди из моего окружения, не сталкивались с этим, не значит, что проблемы нет. На самом деле жестокое обращение с пожилыми людьми по-прежнему остается незамеченной и недооцененной проблемой.

Как это жестокое обращение может проявляться? Вариантов несколько. От физического, психологического и финансового насилия до обычного, а иногда — хитроумного и изощренного пренебрежения человеком. Часто такие случаи возникают там, где не хватает внимания, поддержки или доступа к необходимым услугам.

Нагляднее всего это показать на примерах. Как говорят в Одессе: вам нужны примеры? Их есть у меня!

На днях в Казнете была опубликована информация, как в Семее скрытая камера зафиксировала ужасный случай: нанятая сиделка издевается над 91-летней пенсионеркой и оскорбляет ее.

Как выяснилось, заподозрив неладное, жительница Семея решила проверить, как сиделка обходится с ее бабушкой. Интуиция женщину не подвела: скрытая камера зафиксировала шокирующие кадры, которые позже разлетелись в соцсетях. На видеозаписи отчетливо видно, как в адрес беспомощного человека шли нецензурная брань, грубые толчки и рукоприкладство.

Еще один пример уже из наших мест: в Туркестанской области 40-летний мужчина вместе с супругой на протяжении длительного времени издевался над своим престарелым отцом: избивал его до крови и таскал по двору. Следствие установило, что избиения носили систематический характер и нередко происходили в присутствии малолетних детей. Вскоре отец мучителя умер, в том числе из-за этих побоев. Нерадивый сын за истязания отца получил по заслугам…

А сколько есть примеров, когда взрослые дети переехали в другие государства, оставив весьма пожилых родителей на произвол судьбы. Редкие звонки никогда не заменят родителям заботы и тепла покинувших их сыновей и дочерей. Они страдают от одиночества, испытывают чувство ненужности.

Надо признать, что есть немало случаев, когда и живущие рядом с пожилыми родителями дети создают им немало проблем. В Шымкенте на дачном массиве «Кайнарбулак» на протяжении длительного времени великовозрастный сын-тунеядец отбирал пенсию у матери. Пропивал деньги, тем самым обрекая мать на полуголодное существование. Женщину подкармливали сердобольные соседи. Она вынуждена была периодически просить милостыню у автобусной остановки.

Одинокий человек — отличная приманка для негодяев. Сколько примеров мошенничества с недвижимостью и деньгами одиноких стариков! «Черные риэлторы» обманом отбирают у пенсионеров квартиры. И хорошо, если переселяют их хоть в какое-то жилье, а чаще просто безжалостно ликвидируют…

Жизнь показывает, чем старше становится человек, тем чаще нарушаются его права, причем в любой стране. В существующей международной системе прав человека обязательства правительств по защите людей от жестокого обращения над пожилыми людьми все еще не четко сформулированы. В идеале они должны быть универсальными.

Однако пока такого документа в природе нет. Но зато существуют «Принципы Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей», датированные декабрем 1991 года. У этого документа есть подзаголовок: «Сделать полнокровной жизнь лиц преклонного возраста».

Если в обозримом будущем все-таки международное сообщество примет Конвенцию о правах пожилых людей, то это будет способствовать большей осведомленности пенсионеров о своих правах.

Решение этой проблемы требует не только информирования, но и конкретных действий. Необходимо создавать системы, способные предупреждать насилие и своевременно реагировать на его проявления. При этом любые меры должны строиться на уважении достоинства, независимости и прав пожилых людей.

В интернете нашла такой прогноз: с 2019-го по 2030 год число лиц в возрасте 60 лет и старше вырастет на 38% — с 1 млрд до 1,4 млрд человек — и будет превышать численность молодежи во всем мире.

Мне не нравится поговорка: «Старость — не радость…». Хотя признаю, что достойная старость — удел немногих. Сегодняшние молодые в условном завтра тоже состарятся. Пусть они уже сейчас решают, как сделать так, чтобы не было стыдно за нищих пожилых. Ведь старение — это не только про возраст, а больше про сохранение человечности и преемственности поколений.

Фарида Шарафутдинова