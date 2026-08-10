Жизнь в лучах народной славы

Пожалуй, нет в истории казахского народа такой знаковой и масштабной личности, которая могла бы затмить светлый образ Абая Кунанбаева. Нет в Казахстане ни одного города или поселка, где бы отсутствовали улицы, школы, культобъекты, названные именем славного сына своего народа. Про памятники уже не говорю.

Вот недавно с удивлением узнала, что памятник великому Абаю стоит и в Москве на Чистых прудах, а в туманном Лондоне есть даже музей великого казахского мыслителя, где он, конечно же, никогда не бывал. Его имя часто ставят рядом с именем Александра Сергеевича Пушкина — по сопоставимости вклада в развитие национального языка, литературы, поэзии, письменности, философии.

Но Казахстан пошел дальше по дороге увековечивания имени своего классика. В 2020 году Правительство РК приняло постановление и внесло специальное изменение в Закон «О праздниках в Республике Казахстан». Отныне 10 августа каждого года будет отмечаться как День Абая. Это национальный праздник на века.

Путь Абая

Дата Дня Абая выбрана неслучайно. Считается, что великий поэт и духовный реформатор родился именно 10 августа 1845 года по юлианскому календарю. Хотя некоторые ученые-абаеведы ставят его день рождения под некоторое сомнение: мол, в те времена у казахов не принято было называть точную дату рождения ребенка из суеверных соображений. Вдруг какой-нибудь недруг семьи нашлет порчу или сглаз… Но это, впрочем, и не важно. Удивляет другое. Прошло почти уже два столетия, а имя Абая до сих пор живет в сердцах уже многих поколений, живо его наследие — и литературное, и философско-духовное, что может говорить уже о феномене этой личности, овеянной легендами и народной любовью.

Сейчас трудно представить, но всего лишь каких-то 50 лет назад — ничтожный срок по меркам истории! — истинная правда о происхождении Абая стыдливо умалчивалась. В его биографии туманно указывалось, что происходил он из известной и почтенной династии Ускембая. И хотя в своих трудах он затрагивал тему насущных нужд своего народа, однако не давал этому никаких классовых оценок. Он не делил свой народ, как было принято, на баев и бедняков, на эксплуататоров и угнетенных, ибо сам по происхождению принадлежал к классу высшей казахской знати, владевшей несметными богатствами и облеченных неограниченной властью.

Поэтому после его смерти в 1904 году у потомков и популяризаторов его творчества все время возникали некие идеологические проблемы, особенно в советский период.

«Абай — это удивительная личность. Я думаю, что полная правда об Абае еще впереди. Советский условный Абай очень далек от Абая истинного. Абай еще не открыт до конца», — писала профессор кафедры русской филологии, доктор филологических наук Куралай Уразаева.

Как человек, критически мыслящий, Абай не мог мириться с несправедливостью существующих порядков. Он жил в постоянных поисках равновесия в мире вечного антагонизма между человеком и обществом. Он постоянно думал о нравственных критериях человеческой личности, мире человека.

Эти мысли наиболее проникновенно выражены в его «Словах назидания»: «Человек рождается на свет с плачем и уходит, скорбя. В промежутке между этими двумя событиями, так и не изведав истинного счастья, не распознав до конца ценности и неповторимости дарованной ему жизни, он бездумно прожигает ее в унизительных ссорах и недостойных спорах. Спохватывается, когда уже жизнь на исходе. И только тогда начинает понимать, что ни за какие сокровища мира невозможно продлить ее хотя бы на один день. Жить хитростью, обманом, попрошайничеством — удел бездарных проходимцев. Веруй в Бога, надейся на свое умение и силы. На честный труд даже твердь земная ответит всходами».

Чтобы помнили…

И все-таки, несмотря на народную память, творческое наследие Абая могло бы не дойти до потомков во всей полноте. Тут нужны были немалые усилия той части казахской интеллигенции, которая в советские времена сама была в политической опале. Это были представители национального движения «Алаш», во главе которого стояли достаточно известные люди: Алихан Букейхан, Ахмет Байтурсынов, Миржакып Дулатулы, Жусипбек Аймауытов и, конечно же, Мухтар Ауэзов — единственный, кто сумел остаться на свободе в годы сталинских репрессий.

Первым же биографом Абая Кунанбаева стал Алихан Букейхан. В 1904 году, находясь в Омске, он получил известие о смерти Абая и тут же написал его сыновьям, что нужно бережно и тщательно собрать все оставшиеся рукописи отца, его стихи, письма, записки, «Слова назидания», пока имя национального кумира еще свежо в памяти современников, а его произведения не стали достоянием лишь устного народного творчества.

В ноябре 1905 года на страницах трех номеров газеты «Семипалатинский листок» вышла большая статья-некролог Алихана Букейхана «Абай (Ибрагим) Кунанбаев». В этих статьях было сказано, что первый сборник оригинальных сочинений покойного поэта-мыслителя должен быть напечатан в ближайшее время в конце 1905-го-начале 1906 года в Семипалатинском подотделе Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Однако этому помешали власти Казахского Степного края в связи с революционными событиями 1906-1907 годов.

Тем не менее будущий биограф добился поставленной цели: первый сборник оригинальных сочинений Абая, составленный его родным сыном Турагулом и племянником Габол-Хакимом (он же Какитай), был выпущен в 1909 году. И не где-нибудь на периферийной степной окраине, а в столице Российской империи Санкт-Петербурге.

Именно Алихан Букейхан в 1925 году завещал Мухтару Ауэзову продолжать изучать и пропагандировать творческое наследие Абая, передал ему все имеющиеся в его архиве материалы об этом человеке, который еще при жизни был признан непререкаемым властителем умов.

В те времена (с 1925-го по 1928 год) молодой писатель учился в Ленинграде в Литературном институте, куда часто приезжал Алихан из Москвы. Приезжая, он останавливался на квартире, которую снимал студент Ауэзов. При частом и тесном общении вместе они выработали общую стратегию по сохранению памяти о своем великом земляке и принялись осуществлять свои планы на деле.

«Алихан Букейхан в 1925 году сначала обращается к Ахмету Байтурсынову: «Может, ты напишешь о нашем Абае?» На что Ахмет отвечает, что он очень занят. А он действительно в то время с головой окунулся в составление учебников для казахских советских школ. Поэтому Алихан обратился к более молодому и талантливому писателю Мухтару Ауэзулы», — вспоминал директор НИИ «Алаш» Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева Султан Хан Аккулы.

Таким образом, Мухтар Ауэзов и взялся за роман «Путь Абая», который до сих пор волнует современных читателей. Но, как это часто бывало, под давлением коммунистической идеологии автор был вынужден искажать некоторые документальные факты. А в 1930 году Ауэзов и вовсе был арестован по обвинению в связи с организацией молодых казахских писателей «Алка». Два с половиной года он провел в заключении.

Тот же Султан Хан Аккулы рассказал эту трагическую и запутанную историю, когда почти всякий творческий человек должен был идти на унизительные компромиссы в угоду удушающим партийным канонам: «Дело в том, что Ауэзов был одним из интеллигентов движения «Алаш». Мы знаем из истории, что он в 30-е годы по настоянию старших деятелей движения «Алаш» написал раскаяние перед советской властью и тем самым сохранил себе жизнь. Мухтар был единственным, кто, хотя и путем уступок, сумел довести до логического конца завещание своих товарищей, написав свою трилогию «Путь Абая». Оригинал этого романа, который сейчас, скорее всего, хранится в доме-музее Мухтара Ауэзулы в Алматы, и тот роман, который был издан в советское время, имеют разницу, как земля и небо! Именно поэтому автор перед смертью просил не открывать архив, думается, что этот архив еще до конца не изучен».

Но, конечно же, огромную лепту в дело увековечивания памяти Абая внесли его любящие и благодарные потомки. Из десятерых детей Абая Кунанбаева в исторических документах чаще всего упоминаются сыновья Акылбай, Абдрахман, Магауия и Турагул. Эти мальчики еще в детстве подавали большие надежды: быстро схватывали учебные знания, обладали прекрасной памятью, наблюдательностью, воображением и стремлением, как теперь говорят, к личностному росту.

Отец беззаветно любил всех своих сыновей, строил большие планы на их будущее. Но так получилось, что судьба почти всех его сыновей сложилась трагично. Второй сын Абдрахман сначала окончил Тюменское реальное училище, а потом Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге. Но после его окончания, к несчастью и горю родителей, он заболел костным туберкулезом и умер в 27 лет.

Младший сын Магауия (Магаш) тоже обладал большими талантами. Еще совсем молодым человеком он создал ряд замечательных поэтических произведений, словом, пошел по творческой дороге отца. Однако и он умер в возрасте 34 лет от последствий воспаления легких, когда его поэтический гений еще только набирал силу и размах. После его смерти для Абая словно рухнул весь мир. Он на глазах стал угасать и умер через 40 дней после кончины Магауи. Видимо, не выдержало сердце.

Но если бы Абай прожил длинную жизнь, возможно, он бы утешился успехами сына Турагула (Тураша). Тот стал великолепным поэтом, переводчиком, литературоведом и написал подробные воспоминания «О моем отце Абае», которые до сих пор являются основным подспорьем для отечественных абаеведов.

В 1909 году он вместе с двоюродным братом Какитаем Искакулы выпустил в свет первый сборник стихов своего отца и стал активнейшим пропагандистом его творчества до конца жизни. Однако и его не миновали жернова судьбы. Будучи активным участником движения «Алаш», Турагул неоднократно подвергался арестам. В 1928 году он был сослан в Чимкент, через шесть лет здесь же и умер. Место захоронения его неизвестно.

Но благодаря усилиям и стараниям всех причастных людей имя Абая не только не забыто, но и набрало небывалую недосягаемую мощь. Имя Абая стало почти государственным символом величия и душевного богатства казахского народа и будет пребывать таким вовек!

Елена Летягина