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В Казахстане проживает почти 19 тысяч человек с именем Абай

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

10 августа в Казахстане отмечается День Абая. К этой дате рассказываем несколько интересных фактов об имени великого поэта.

В Казахстане насчитывается 18 961 человек, носящий имя Абай. Наибольшее количество жителей с этим именем зарегистрировано в Астане 2 186 человек, Туркестанской области 2 008 человек и Алматы — 1 740 человек.

Самый старший казахстанец с именем Абай родился в 1932 году. Наиболее многочисленной является возрастная группа 30–34 года — 3 267 человек.

Имя Абай продолжает пользоваться популярностью и сегодня. Только за первое полугодие текущего года его получили 91 новорождённый.

Несмотря на то, что имя традиционно считается мужским, в Казахстане зарегистрированы 9 женщин с именем Абай.

Кроме того, в стране проживает 37 844 человека с именем Ибраһим, включая варианты написания Ибрагим и Ибрахим.

Имя поэта широко представлено и на карте страны. В честь Абая названы 1 область, 1 город, 3 района и 26 сел.

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