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Сельский туризм намерены развивать в Туркестанской области

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Алиса Дуваева
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Сельский туризм намерены развивать в Туркестанской области. Достопримечательности края планируют превратить в самые популярные объекты для туристов. Специалисты поясняют — край удивителен для посещения. На одной территории расположены древние города и исторические мавзолеи, на другой — горы и ущелья, реки и живописные аулы.

Эффективное использование таких богатых ресурсов позволит сделать туризм одним из важных драйверов экономики региона. В этом направлении акимат области совместно с отечественными инвесторами прорабатывает ряд проектов.

«Главная цель — создать условия, чтобы турист, приезжая в регион, не ограничивался посещением одного объекта, а оставался на несколько дней. Для этого необходимо одновременно развивать гостиницы, визит-центры, объекты общественного питания, этноаулы, зоны отдыха, культурные и образовательные пространства. Таким образом, в Туркестанской области формируется новая модель туризма. В ее основе — Туркестан с богатой историей, село с уникальной природой, предприниматель с возможностями и инвестор, готовый вкладывать средства в развитие региона»,- говорит генеральный директор «Akniet Group» Ержан Ниязалиев.

Развитие туризма в Туркестанской области не ограничивается строительством новых объектов. Особое внимание уделяется также приданию нового импульса историческим объектам, сохранению историко-культурного наследия и превращению его в современный туристический продукт.

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