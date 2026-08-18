Права инвесторов защитили на 920 млрд теңге в Туркестанской области

Устранение административных барьеров, защита прав и улучшение инвестиционного климата в регионе, первый заместитель Генерального прокурора встретился с инвесторами Туркестана, чтобы обсудить самые острые и важные вопросы.

Прокуроры Туркестанской области сопровождают 219 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 3,2 триллионов теңге. Из них 175 проектов входят в Национальный инвестиционный пул, 44 – в региональный

«Согласно Указу Президента Генеральному прокурору были переданы функции Инвестиционного омбудсмена. В качестве рабочего органа омбудсмена создан Комитет по защите прав инвесторов. Основная задача Комитета – не просто реагировать после возникновения проблемы у инвестора, а по возможности предупреждать ее. И самое главное – инвестор должен быть уверен в защите своих прав. Наша задача – оправдать это доверие»,- перевый заместитель генерального прокурора РК Жандос Умралиев

С начала года в регионе защищены права 27 инвесторов. Сумма их вложений — 920 миллиардов теңге. Решено 30 инвестиционных кейсов, прекращены 23 необоснованные проверки и отказано в согласовании 25 незаконных административных дел. Среди примеров — проект «Central Asia Aluminum Company».

Инвестору помогли решить вопрос с поставками природного газа, после чего производство алюминиевых профилей запустили и создали 200 рабочих мест. Ещё один проект — мясоперерабатывающий завод ТОО «Қарқын Трейд» стоимостью более 10 миллиардов теңге. Инвестор получил необходимые разрешения и приступил к строительству.

Отметим, сегодня прокуроры по всей стране сопровождают более 3 тысяч инвестиционных проектов. По итогам 2025 года в Туркестанской области годовой план был выполнен более чем в четыре раза. В текущем году в инвестиционный пул включены 67 проектов общей стоимостью около 370 млрд теңге.