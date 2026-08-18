В Туркестане наградили тех, кто внес вклад в развитие парламента

Медалями отметили экс-депутатов парламента, депутатов областного маслихата и государственных служащих, которые в разные годы внесли вклад в совершенствование законодательства и развитие государственных институтов.

Аким Туркестанской области, Нуралхан Кушеров от имени Главы государства поздравил награжденных.

«За эти годы парламент Казахстана внес значительный вклад в формирование правовой основы страны, укрепление государственных институтов и устойчивое развитие государства. Сегодняшняя награда — достойная оценка этого труда. Ваш профессиональный опыт и служение стране являются примером для подрастающего поколения. От всей души поздравляю всех вас с юбилейными медалями»,— говорит аким Туркестанской области Нуралан Кушеров.

За 30 лет деятельности парламента Республики Казахстан было принято около 3,5 тысячи законов, направленных на формирование правовой основы страны.

Среди них — законы, регулирующие экономическую и финансовую политику, социальную защиту, здравоохранение, образование, государственное управление, цифровизацию и другие важные сферы.

Кроме того, в целях правового обеспечения международного сотрудничества Казахстана было ратифицировано более 1 400 международных договоров.