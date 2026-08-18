Казахстан становится страной, в которую переезжают

Казахстан начинает выглядеть не как страна, из которой уезжают, а как страна, в которую переезжают. Сальдо внешней миграции в прежние годы оставалось отрицательным, но с 2023-го стало положительным.

А в прошлом году миграционный прирост превысил 16 тысяч человек. За изменением цифр стоит не только привлекательность нашей страны, но и новые мировые миграционные тенденции.

Меняется не только масштаб миграции, но и ее география. В первом полугодии лидерами по притоку стали традиционные Узбекистан и Россия, но к ним добавился и Китай. Статистика говорит о том, что Казахстан всё меньше теряет собственное население и больше привлекает жителей соседних стран.

Эксперты связывают это не только с ростом привлекательности Казахстана, но и с тем, что выезд из страны стал менее массовым. Мир лихорадит и люди стали осторожнее менять страну проживания. При этом меняется и миграционная политика, акцент смещается на привлечение в Казахстан квалифицированных специалистов.

Для дальнейшего роста привлекательности Казахстана необходимы стабильная экономика и новые рабочие места, отмечает заведующая кафедрой социологии Евразийского национального университета Куралай Мухамбетова: «Мы, наверное, только начинаем становиться привлекательными на фоне других стран региона. При этом миграционные потоки в основном направляются в крупные города — прежде всего, Алматы, Астану и Шымкент. Я считаю, что приезд образованных и квалифицированных людей — это положительный фактор. У Казахстана есть все шансы стать еще более привлекательным для таких специалистов. Но для этого необходимы сильная и стабильная экономика, а также достаточное количество рабочих мест».

Для экономики это может быть дополнительным ресурсом, если вместе с людьми в страну приходят знания, капитал и новые проекты. Эксперты поясняют, из России чаще переезжают по политическим и социальным причинам. Граждане Узбекистана, как правило, приезжают в поисках работы, а среди граждан Китая заметную долю составляют предприниматели. Для Казахстана последний поток особенно интересен с экономической точки зрения.

Для Казахстана это означает дополнительный приток инвестиций, считает генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин: «Возможно, часть инвестиционных проектов в Китае уже реализована, и сейчас бизнес рассматривает новые направления для развития. Китайские компании активно вкладывают средства в развитие собственного бизнеса и, что особенно важно, в создание необходимой инфраструктуры. Для Казахстана это прежде всего приток инвестиций. Приезжая сюда, предприниматели, вероятно, рассчитывают не только создавать предприятия, но и в перспективе связывать с Казахстаном свою экономическую деятельность и жизнь».

При этом специалисты не ожидают, что миграция сама по себе существенно изменит уровень зарплат или вытеснит казахстанцев с рабочих мест. Размер оплаты труда в первую очередь определяет сам рынок. Миграционный баланс Казахстана меняется, и главный вопрос уже не только в том, сколько людей приезжает, а что этот приток даёт экономике страны.