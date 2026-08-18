Операцию по пересадке печени провели врачи Туркестанской области

В Туркестанской областной клинической больнице впервые в регионе самостоятельно провели трансплантацию печени от живого родственного донора. Операцию полностью выполнила собственная команда специалистов медучреждения без привлечения врачей из других регионов.

Для областной клинической больницы это уже шестая трансплантация печени. Предыдущие пять операций проводились под руководством академика, профессора Болатбека Баймаханова. Шестая стала новым этапом в развитии трансплантологии региона — накопленный опыт позволил местным специалистам самостоятельно выполнить сложнейшее высокотехнологичное вмешательство.

Реципиентом стала 59-летняя женщина. У пациентки диагностированы цирроз печени вирусной этиологии на фоне гепатита B, гепатоцеллюлярная карцинома, портальная гипертензия и ряд других тяжёлых осложнений.

Донором стала её 22-летняя дочь. Девушка добровольно решила отдать часть печени матери и предварительно прошла все необходимые медицинские обследования.

Врачи отмечают, что успешное проведение операции стало результатом профессиональной подготовки, слаженной работы трансплантационной команды и опыта, накопленного специалистами больницы.

В настоящее время мать и дочь находятся под наблюдением врачей.