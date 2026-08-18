Водителям отменят ошибочные штрафы за скорость

Казахстанцы получили штрафы за скорость, хотя ничего не нарушали. В МВД объяснили: с 13 по 14 августа информационная система «ЕРАП» Генеральной прокуратуры дала сбой при автоматическом формировании предписаний.

По словам Мурата Кабденова, председателя комитета административной полиции МВД, часть нарушений средней скорости на трассах система ошибочно оформила как превышение мгновенной скорости: «В настоящее время совместно с коллегами проводим работу по устранению последствий технического сбоя. Сразу хочу успокоить водителей: никуда идти не нужно. Не нужно обращаться в полицию или что-либо доказывать. Все ошибочно сформированные предписания уже выявлены и будут отменены автоматически. Еще раз подчеркиваем: речь идет только о штрафах, ошибочно сформированных на трассах именно в результате указанного технического сбоя».

Все предписания, сформированные именно из-за этого технического сбоя, уже выявлены и будут отменены автоматически. При этом часть автомобилистов успела оплатить ошибочные штрафы. Сейчас в МВД прорабатывают механизм, по которому уплаченные средства будут возвращены.