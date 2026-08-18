Лучшие дворы и улицы Шымкента получат денежные премии

В Шымкенте начинается городская экологическая акция-конкурс «Таза қала» («Чистый город»). Проект направлен на повышение экологической культуры, благоустройство городской территории и вовлечение жителей в создание чистой и комфортной городской среды.

Акцию реализует ОЮЛ «Гражданский альянс города Шымкента» по заказу городского кправления внутренней политики. Проект продлится до декабря 2026 года и охватит все пять районов Шымкента.

«Таза қала» проводится в городе уже несколько лет и объединяет жителей, представителей государственных органов, неправительственных организаций, СМИ и общественности. Участники смогут представить результаты своей работы по благоустройству дворов, улиц и прилегающих территорий.

Конкурс пройдет в два этапа — районном и городском. На первом этапе победителей определят в трех номинациях: «Лучший двор», «Лучшая улица» и «Лучший многоквартирный жилой дом». В каждом из пяти районов победители каждой номинации получат по 300 тысяч теңге.

Лучшие участники районного этапа выйдут в городской финал. Здесь награды предусмотрены уже в четырех номинациях: «Лучший дворник», «Лучший двор», «Лучшая улица» и «Лучший многоквартирный жилой дом».

Победители городского этапа получат денежные премии. За первое место предусмотрено 500 тысяч теңге, за второе — 250 тысяч, за третье — 125 тысяч теңге.

Призовые средства должны быть направлены на дальнейшее благоустройство территорий. Деньги можно использовать на озеленение, создание цветников, установку урн, обустройство дворов и реализацию других экологических инициатив. Расходование средств необходимо будет подтвердить фото- и видеоотчетами.

Для обеспечения прозрачности конкурса создадут специальную комиссию, в которую войдут представители государственных органов, неправительственных организаций и СМИ. В каждом районе также сформируют рабочие группы. Они будут проводить мониторинг территорий и оценивать результаты проведенных работ.

Проект предусматривает и масштабную информационно-просветительскую кампанию. В городе будут распространять тематические видеоролики и информационные материалы, публиковать материалы в СМИ и социальных сетях, а также размещать социальную рекламу на LED-экранах.

Организаторы рассчитывают, что акция поможет привлечь больше жителей к благоустройству Шымкента, повысить экологическую ответственность и сделать дворы, улицы и общественные пространства города чище, зеленее и комфортнее.