Информационное сообщение ТОО «Собкор»

Общие условия предоставления Товариществом с Ограниченной Ответственностью «Собкор» эфирного времени на телеканале «OTYRAR» и размещения на Интернет-ресурсах otyrar.kz, kz.otyrar.kz, в социальных медиа-ресурсах OTYRAR для размещения предвыборных агитационных материалов политических партий, участвующих в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных Указом Президента Республики Казахстан № 1338 от 1 июля 2026 года на 23 августа 2026 года.

Общие условия предоставления ТОО «Собкор» (далее – Товарищество) эфирного времени на телеканале и размещения предвыборных агитационных материалов на интернет-ресурсах и в соцсетях политических партий, выдвинувших партийные списки в депутаты Курултая Республики Казахстан, выборов, назначенных на 23 августа 2026 года.

Товарищество – собственник телевизионного канала «OTYRAR» (далее – Телеканал) и Интернет ресурсов otyrar.kz, kz.otyrar.kz (далее – Интернет-ресурсы) и администратор социальных ресурсов OTYRAR в социальных сетях Instagram, Telegram, Tiktok, YouTube в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» информирует о размере оплаты, условиях и порядке размещения материалов предвыборной агитации (далее — Агитационные материалы) на Телеканале и Интернет-ресурсах.

Эфирное время на Телеканале и размещение на Интернет-ресурсах предоставляется на основании письменного договора, заключаемого между Товариществом и политическими партиями, зарегистрировавшими партийные списки кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан (далее — Политическая партия), либо с уполномоченным представителем Политической партии.

Предоставление эфирного времени на Телеканале осуществляется путем размещения нижеследующих Агитационных материалов:

1. видеороликов на казахском или на казахском и русском языках;

2. новостных сюжетов;

3. иных Агитационных материалов.

Предоставление размещения на Интернет-ресурсах нижеследующих Агитационных материалов:

1. баннеров на казахском или на казахском и русском языках;

2. статей.

Основанием для заключения договора о размещении Агитационных материалов является письменное заявление Политической партии либо её уполномоченного представителя, направленное на имя руководителя Товарищества, с указанием количества, хронометража, периода и времени размещения в эфире Телеканалов и/или на Интернет-ресурсах Товарищества.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Политических партий, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера, с указанием даты поступления заявлений.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1. копия документа, подтверждающего регистрацию партийного списка Политической партии в ЦИК РК;

2. копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя Политической партии;

3. копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4. документы, подтверждающие полномочия лица для заключения договора (доверенность).

Очередность размещения в эфире Телеканала и на Интернет-ресурсах Агитационных материалов Политических партий устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются Товариществом.

В случае, если к моменту поступления письменного заявления запрашиваемое время предоставлено другой Политической партии, обратившейся раньше, либо по техническим возможностям не может быть предоставлено, Товарищество с учетом технических возможностей Телеканала и Интернет-ресурсов предлагает Политической партии другое время для размещения Агитационных материалов.

Агитационные материалы должны быть представлены в Товарищество не менее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты выхода в эфир материалов и не менее чем за 1 (один) календарный день до даты размещения на Интернет-ресурсах.

Технические требования к материалам:

Для эфира (ТВ): Видеоформат: кодек MPEG2, MPEG4, битрейт от 30 Мбит/сек и выше, 25 кадров в секунду, resolution от 1280×720 и выше, соотношение кадра 16:9. Аудиоформат: формат PCM, WAV, 24 бита, 48 kHz, уровень -12 дБ. Материалы передаются на внешних носителях (жесткий диск, флеш-карта) либо путем предоставления ссылки на электронное хранилище.

Для Интернет-ресурсов: Баннеры для otyrar.kz, kz.otyrar.kz в разрешении, согласно выбранным слотам, указанным в Прай-листе (формат JPG/JPEG/PNG, не более 2 Мб). Текстовые статьи объемом до 18 000 символов с учетом пробелов (до 3 фото). Разрешение фотографий к статьям — не менее 1200×800 пикселей (формат JPG/JPEG).

Одновременно с видеоматериалами предоставляется расшифровка текста, являющегося содержанием Агитационного материала, подписанного лицом, уполномоченным на подписание договора о предоставлении эфирного времени, письменные разрешения лиц, чьи изображения использованы в Агитационных материалах, а в случае их смерти — письменные разрешения наследников, в случае использования в агитационных материалах изображения несовершеннолетних детей — письменные разрешения от родителей, опекунов, попечителей.

Агитационные материалы должны содержать звуковую или визуальную информацию об источниках финансирования (оплата из средств избирательного фонда политической партии).

Политические партии, предоставившие Агитационные материалы, несут персональную ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области авторских и смежных прав.

В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора, размещение в эфире и/или на Интернет-ресурсах Агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушения.

Товарищество отказывает в размещении Агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований.

Товарищество вправе отказать в размещении Агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других политических партий и их кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан.

Условия и порядок предоставления размещения, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.