Информационное сообщение ТОО «Редакция РАБАТа»

Общие условия предоставления Товариществом с Ограниченной Ответственностью «Редакция РАБАТа» газетных площадей в периодических печатных изданиях: газетах «РАБАТ» и «Oñtüstık Rabat» для размещения предвыборных агитационных материалов политических партий, участвующих в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных Указом Президента Республики Казахстан № 1338 от 1 июля 2026 года на 23 августа 2026 года.

Общие условия предоставления ТОО «Редакция РАБАТа» (далее – Товарищество) площадей в газетах «РАБАТ» и «Oñtüstık Rabat» для размещения предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших партийные списки в депутаты Курултая Республики Казахстан, выборов, назначенных на 23 августа 2026 года.

Товарищество – собственник периодических печатных изданий: газета «РАБАТ» и газета «Oñtüstık Rabat» (далее – Газеты) в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» информирует о размере оплаты, условиях и порядке размещения материалов предвыборной агитации (далее — Агитационные материалы) в Газетах.

Печатные площади в Газетах предоставляются на основании письменного договора, заключаемого между Товариществом и политическими партиями, зарегистрировавшими партийные списки кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан (далее — Политическая партия), либо с уполномоченным представителем Политической партии.

Предоставление площади в Газетах осуществляется путем размещения нижеследующих Агитационных материалов:

1. статей на казахском и/или на русском языках;

2. рекламных баннеров;

3. иных Агитационных материалов.

Основанием для заключения договора о размещении Агитационных материалов является письменное заявление Политической партии либо её уполномоченного представителя, направленное на имя руководителя Товарищества.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Политических партий, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера, с указанием даты поступления заявлений.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1. копия документа, подтверждающего регистрацию партийного списка Политической партии в ЦИК РК;

2. копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя Политической партии;

3. копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4. документы, подтверждающие полномочия лица для заключения договора (доверенность).

Очередность размещения в Газетах Агитационных материалов Политических партий устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются Товариществом.

В случае, если к моменту поступления письменного заявления запрашиваемая печатная площадь предоставлена другой Политической партии, обратившейся раньше, либо по техническим возможностям не может быть предоставлена, Товарищество с учетом технических возможностей Газет предлагает Политической партии другие возможности для размещения Агитационных материалов.

Агитационные материалы должны быть представлены в Товарищество не менее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты выхода в печать Газет.

Товарищество вправе отказать в размещении агитационных печатных материалов в Газетах случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации кандидата или политической партии, а также нарушающих законодательство РК.

Сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации при выборе в депутаты Курултая Республики Казахстан: