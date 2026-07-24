Шымкент готовится к выборам в Курултай

По данным городской избирательной комиссии, в Шымкенте зарегистрировано около 710 тысяч избирателей. Для проведения выборов планируется задействовать 371 избирательную комиссию. Из них 6 территориальных — одна городская и пять районных, а также 365 участковых комиссий.

При этом 24 участка являются закрытыми — они расположены в медицинских учреждениях, следственных изоляторах, домах престарелых и воинских частях.

«До 13 июля проходило выдвижение кандидатов. В выборах участвуют семь политических партий. До 18:00 23 июля завершилась процедура регистрации, после чего партии официально приступили к агитационной работе. Акимат Шымкента определил 57 специальных мест для размещения агитационных материалов. Кроме того, выделено 10 площадок, где партии могут проводить встречи с избирателями»,— сообщил председатель городской избирательной комиссии Шымкента Кайырбек Кунанбаев.

Всего по стране в составе избирательных комиссий работают 2 881 человек. Из них 42 — члены территориальных комиссий, 2 839 — участковых. Большинство членов комиссий были предложены политическими партиями. По гендерному составу 37 процентов составляют мужчины, 63 процента — женщины.



Также на заседании Центральной избирательной комиссии было определено, в каком порядке названия партий будут размещены в избирательном бюллетене. Именно в этой последовательности избиратели увидят партии во время голосования.



«По итогам жеребьевки, проведенной на заседании Центральной избирательной комиссии, названия политических партий в бюллетене для голосования на выборах депутатов Курултая 23 августа 2026 года будут расположены в следующем порядке:

1. Партия «Әділет»;

2. Общенациональная социал-демократическая партия;

3. Партия зеленых «Байтақ»;

4. Народная партия Казахстана;

5. Партия «Ауыл»;

6. Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;

7. Партия Respublica»,— сообщил Муктар Ерман, заместитель председателя ЦИК.

Итоги жеребьевки закреплены соответствующим протоколом Центральной избирательной комиссии.